Förre Timråbacken fortfarande utan kontrakt – har haft dialog med klubben: "Vet aldrig vad som händer"

Samtidigt som Timrå IK söker efter spelare att förstärka backsidan med, går den förre Timrå- och Brynässpelaren Jonathan Carlsson och väntar på besked kring var han spelar nästa säsong.

30-åringen som den gångna säsongen spelade med Graz 99ers i Österrike, har tidigare sagt att han gärna skulle dra på sig Timråtröjan igen, men då hade Timrå så gott som full trupp.

Nu ser situationen annorlunda ut, vilket naturligtvis har öppnat upp för spekulationer kring huruvida Carlsson ska vara aktuell för Timrå.

– Jag vet att de som representerar mig har haft en dialog med Timrå, men mer än så vet jag inte. Det är lite lustigt hur alla blir så stressade över deras situation då det är en månad kvar tills säsongen börjar och Timrå har gott om backar ändå. Det är kul att många bryr sig men folk har nog inte så bra koll, säger Carlsson som bor i Bergeforsen, bara minuters bilfärd från NHK Arena.

När Timrå IK på torsdagen reste till Sheffield passade Carlsson också på att träna på is i hallen tillsammans med Jonathan Dahlén och Emil Pettersson. Annars har det varit svårt att vara på is under sommaren.

– Man får ta alla chanser man får. Jag körde lite is i början av försäsongen, annars har jag främst jobbat med en kille som heter Sebastian falk, som jag lärde känna i Gävle. Han har kört med mig nu i sommar och det är alltid kul att testa nya saker. Han är extremt kunnig både skridskomässigt och när det gäller fysbiten, säger Carlsson.

Han kommer också åka ner till Gävle den närmsta tiden för att ta vara på möjligheterna till istid som finns där.

– Jag kör lite där nere med killarna som annars är Nordamerika. Det är ju ett helt gäng med NHL-spelare där nu så det är riktigt roligt.

Han har tidigare sagt att det lutar åt ett utlandsäventyr, men nu väger han olika alternativ.

– Det känns bra nu. Det känns som att marknaden börjar röra på sig lite med folk som går in och ut i lagen och jag sitter i en ganska bra sits nu. Jag är tränad och förberedd och får se vad som dyker upp. Det som har dykt upp tidigare har inte riktigt känts rätt, men nu är man väl mer eller mindre standby, och det kan bli vad som helst bara det känns bra. Jag börjar ju bli lite otålig nu, säger Carlsson.

Men finns möjligheten att du drar på dig Timråtröjan i höst?

– Man vet aldrig vad som väntar runt hörnet och det är det jag tycker är så kul med det här. Senast när jag kom upp hit träffade jag ju min fru och nu bor jag här uppe, det trodde jag aldrig för tio år sedan. Så oavsett vad som händer så tycker jag att det är roligt att Timrå är tillbaka i SHL, sedan om jag är en del av det här året eller i framtiden, det får vi se. Det är många faktorer som spelar in, säger han och fortsätter:

– De har ju fått ihop ett väldigt bra lag också och det finns folk i klubben som vet vad de behöver. Själv har jag mest kontakt med grabbarna i laget och försöker fokusera på mitt.

Han spelade bland annat med Niklas Svedberg i Brynäs när klubben tog SM-guld 2012.

– De har fått tag på en fantastisk målvakt i Svedberg. Han var ju en stor bidragande orsak till SM-guldet och med det CV han har nu efter sina utlandsäventyr kommer han vara en riktigt bra pjäs.

Hur ser du annars på Timrås lagbygge hittills?

– Jag tittade lite på matchen mot Modo och det ser spännande ut. Jag känner många i laget sedan tidigare och det är många riktigt bra grabbar som man verkligen vill att det ska gå bra för. Det är ambitiösa och målmedvetna killar, säger Carlsson.

Timrå IK:s sportchef Kent Norberg bekräftar att det funnits en dialog med Carlssons agent, men menar att det i nuläget inte är mer mer än så.

– Tidigare har det inte varit något som varit aktuellt, men vi vet aldrig vad som kan hända framöver, säger "Nubben".