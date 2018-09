Förre Timråforwarden Ludde Nilsson om sina varma känslor för gamla klubben: "Som ett andra hem för mig"

LÄS ÄVEN: Brynäs och Timrå IK gör upp i genrepet – följ matchen här

När Brynäs måndagsträning var över stannade bland annat Jesper Boqvist, Marcus Westfält och Alexander Bjurström kvar en stund på isen och tränade lite extra. Även Ludvig Nilsson och Emil Forslund kvar och nötte skott.

Se "snipern" Ludvig Nilsson träna lite extra skottövning i spelaren nedan.

Men han kanske inte riktigt är känd som en sniper, Herr Nilsson. Trots att han har ett nummer på ryggen som tillhört några av Brynäs stora namn genom tiderna. Tom Bissett, Nicklas Bäckström och Calle Järnkrok för att nämna några.

Är det nåt du fått höra?

– Ja, det har jag. Men jag lägger inte för stor vikt på numret. Givetvis är det en ära att såna stora namn haft det tidigare. Men de som tror att jag kommer leva upp till de förväntningarna kanske förväntar sig lite fel, haha!

Brynäs genrepar mot Timrå i Hudiksvall på tisdagskvällen. Ett Timrå som Ludvig Nilsson hyser lite extra varma känslor för. Och han har även en hel del kompisar kvar från tiden i Medelpad.

– Det är väl en fem-sex stycken kvar som jag känner. Först och främst är det väldigt kul att Timrå är uppe i SHL igen, jag har ju spelat där länge, så det är kul att de är tillbaka i högsta ligan igen. Det ska bli kul att få möta dem.

Nilsson, med Huddinge IK som moderklubb, flyttade upp och gick på Timrås hockeygymnasium och tillbringade hela juniortiden i TIK:s verksamhet innan han tog klivet upp i herrlaget.

– Jag var med lite grann året de åkte ur SHL. Sen blev det nog två-tre år i allsvenskan med Timrå. Det har blivit lite som mitt andra hem eftersom jag var där så länge. Som sagt, jag är glad att de har gått upp och är i SHL.

Efter en säsong i Modo var han tillbaka i Timrå innan flyttlasset gick till Uppsala och Almtuna. Och det var när han spelade i Almtuna förra säsongen som han blixtinkallades till Brynäs match mot HV71 i november. Vilken debut det blev, mål direkt. Trots det skickades han tillbaka till Almtuna efter matchen.

Men några månader senare var han tillbaka i Brynäströjan igen och nu med ett kontrakt även över säsongen 18/19 i fickan.

Nu har Ludvig Nilsson spelat till sig en ordinarie plats bredvid Jacob Blomqvist och Joachim Rohdin i andrakedjan, en plats han trivs med.

– Jag är väl inte den flashigaste spelaren utan en spelare som jobbar väldigt hårt och åker mycket skridskor.

– Min roll i den kedjan är att just åka mycket skridskor och skapa mycket yta åt Jacke och Jocke som har ett väldigt bra skott båda två. Tanken är väl att de ska skjuta och att jag ska vinna fram pucken åt dem.

Utseendemässigt och spelmässigt påminner Ludde Nilsson mycket om Mathias Månsson som härjade i Brynäs i mitten på 00-talet. Samma furiösa åkstil och ett långt blont hårsvall under hjälmen.

– Det är lite sån spelstil jag strävar efter. Jag ska vara jobbig för motståndarna och in under skinnet på dem. Jag kanske inte sätter in de största tacklingarna men jag är ändå där och stör hela tiden så jag blir ett irritationsmoment på det sättet. Den är den rollen jag vill ha också och trivs bra med det.

Fakta Brynäs nummer 19 genom åren

Lars-Göran "Jajjen" Gerdin (73-83)

Erik Holmberg (84-86)

Anders Gozzi (90-94)

Brian Rafalski (95-96)

Igor Boldin (96-97)

Tom Bissett (98-01)

Tony Mårtensson (00-02)

Nicklas Bäckström (04-07)

Janos Vas (08-09)

Calle Järnkrok (09-13)

Ludvig Nilsson (18-?)

Fotnot, Tom Bissett spelade med nummer 11 säsongerna 91-93.