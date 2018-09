Fredrik Andersson: "Inte trovärdigt mot Timrå IK att ta in en sådan spelare"

Fotbollsmagasinet Offside har redan grillat fotbollsprofiler genom åren med presumtiva frågor.

Nu testar Hockeypuls samma koncept och ställer flera hockeytränare mot väggen med kniviga ämnen.

Först ut: Fredrik Andersson, Timrå IK.

Du får värva vilken spelare du vill i hockeyvärlden, vem väljer du?

– Eftersom vi har haft lite svårt att göra mål skulle jag kunna plocka in Connor McDavid i truppen. Hans fart skulle inte vara helt fel att få in. Jag kan tänka mig att flytta ut Jacke Olofsson på en kan och köra Filip Hållander på andra sidan. Det hade varit rätt kul att se den trion tillsammans.

En spelare filmar till sig en utvisning som leder till ett powerplay där ni avgör matchen. Konfronterar du spelaren efteråt?

– Nej, det gör jag inte. Det är inte min uppgift att göra det utan vi har domare till det. Det kommer bli hårdare med filmningar och det är rätt. Jag är inte för filmningar men det är en bedömning som domaren och situationsrummet får göra.

Jag förstår det moraliska dilemmat, men man gör allt för att vinna hockeymatcher. Visst har vi haft spelare som ramlat lätt, men det ingår på ett sätt i spelet. Skulle vi få det med oss är det inget vi kommenterar till spelarna. Det går nog jämnt ut på en säsong också.

Du får chansen att gå tillbaka i din tränarkarriär och förändra ett beslut, vilket?

– Det där är en väldigt svår fråga. Jag har inte haft en så lång karriär som huvudtränare. Det gick ju ljuvligt förra säsongen, men det finns småsaker. Det finns två saker jag tänker på direkt.

Jag önskar att jag hade släppt på träningen lite innan kvalet mot Karlskrona, efter att vi hade vunnit mot Leksand. Vi vann kvalet men vi var inte som bäst, framför allt inte i början av matchserien. Sedan den andra delen är att jag borde ha matchat laget hårdare i de fyra första matcherna mot Karlskrona. Det är det första jag börjar tänka på. Men självklart finns det småsaker man velat förändra i efterhand.

En sponsor är villig att gå in med fem miljoner kronor i Timrå IK. Enda motkravet är att hans son, som inte har hockeykvaliteter nog för att spela i A-laget, får en plats i laguppställningen varje kväll. Vad blir ditt svar?

– Det går inte att acceptera, det är helt omöjligt. Vi lever på en viss nivå och vill eftersträva en viss typ av professionalitet och det utgår ifrån kunskapen hos spelarna. Det skulle vara ohållbart i slutändan att plocka in spelare på grund av pengar, även om det just i det här fallet rör sig om väldigt mycket pengar.

Som tränare och ledare skulle mitt svar vara nej direkt. Samtidigt står klubben över tränaren och jag kan inte påverka om klubben tar det beslutet. Då får jag acceptera det och hantera situationen.

Du får välja att ta över vilket hockeylag som helst i världen, vilket väljer du?

– Jag skulle vilja träna New York Rangers. Det är mycket på grund av klubbens historia och staden New York. Att få leva i en sådan storstad och träna ett av originallagen i NHL hade varit något.

Att få återförenas med Mats Zuccarello (jobbade med i Modo) hade inte varit helt fel det heller.

Svenska ishockeyförbundet ringer dig och vill att du ritar om kvalet mellan allsvenskan och SHL, vad svarar du?

– Den här frågan var uppe redan i fjol. När man är i SHL vill man självklart ha det på ett visst sätt och i allsvenskan ser man det kanske annorlunda. För mig hade varit naturligt att sista laget i SHL åker ur och att ettan från allsvenskan kliver upp.

Sedan får ett lag till från allsvenskan kvala mot lag 13 i SHL. Först blir det ett play off med lag som hamnar 2-8 i allsvenskan där vinnaren i den kvalserien får möta laget från SHL.

Du råkar av en slump höra flera spelare kritisera din ledarstil, hur agerar du?

– Det måste man ta direkt, det handlar om att face:a det problemet snabbt och ta in alla synpunkter på hur man leder laget. Är det något vi har jobbat mycket med i Timrå sedan jag kommit hem är det just detta. Saker kommer hända och alla kan inte vara nöjda hela tiden. Då handlar det om att kunna föra en diskussion om det.

Jag har inga problem att ta upp problem i en större grupp och det skulle jag göra om det var ett utbrett missnöje i truppen. Men handlar det om ett fåtal spelare tar jag upp det en och en.

Du är 15 år igen och får chansen att göra nya val i din hockeykarriär, vad skulle du göra annorlunda?

– Jag skulle ha tränat hårdare som junior när jag kom upp i Modo som 17-åring. Jag skulle insett möjligheten jag hade då för det hade kunnat sluta med spel borta i NHL. När jag kom fram levde jag mycket på min talang men jag lade inte ner extratimmarna som kanske krävdes. Det ångrar jag i efterhand. Visserligen tränade vi mycket men jag hade kunnat utvecklas och utbildats mer om jag lagt ner ännu fler timmar. Det kan jag sitta och fundera på i efterhand, att jag borde tränat mer än vad jag gjorde.

Ditt lag får antingen starta varje match med en 1-0-ledning eller att ni alltid får pucken efter varje tekning. Vad väljer du?

– Det där är en svår fråga, det måste jag säga...

Eftersom att vi har ett väldigt bra försvarsspel tar jag 1-0-ledningen. Det är svårt att göra mål i hockey och att få starta med en ledning hela tiden gör att man hamnar under mindre press. Det blir lite mer avslappnat. Och även fast du kanske vinner tekningen kan du tappa pucken inom tre sekunder ändå. Ett mål är svårare att göra än att ta tillbaka pucken.

En spelare producerar poäng match efter match men åker samtidigt på personliga straff för abuse of officials. Är du glad eller missnöjd med spelaren?

– Det beror helt och hållet på när i matchen det händer, om det är i ledning eller i slutet av matcherna. Det är något jag inte accepterar. Man får självklart bli frustrerad men det får inte gå utöver laget.

Jag är självklart missnöjd med att en spelare drar på sig sådana utvisningar. Skulle det ske ofta skulle jag ha flera samtal med spelaren, hur man agerar och uppträder ute på isen. Som spelare måste man fokusera på det man kan påverka. Det försöker vi prata om mycket i båset. Vi ledare kan också bli frustrerade och jag har varit väldigt het tidigare under min karriär, men jag har lärt mig mycket senaste åren.

Svenska ishockeyförbundet beslutar att hockey ska spelas med fyra utespelare, inte fem. Gör det er till ett mer konkurrenskraftigt lag?

– Ja, det tycker jag. För vår del skulle det vara gynnsamt med större ytor. Vi är ett skridskostarkt lag och vi har många kvicka spelare.

Du har en av Sveriges största talanger i föreningen men du anser att han ännu inte är redo för A-lagsspel. Spelaren svarar genom att hota att lämna klubben om han inte får speltid. Hur agerar du?

– För det första måste man ha en plan för varje spelare när säsongen startar. Det gäller att ha individuella samtal. Förhoppningsvis har spelaren också en bra agent som kan förklara att man måste ta ett steg i taget. Var sak har sin tid. Allt går inte bara på räls och det är inte självklart att ta plats i A-laget för att man gör det bra i juniorlaget. Det är få spelare som klarar av det steget på den här nivån. Och där har föräldrar samt agenten ett stort ansvar – men även vi som klubb för vi måste ha en tydlig handlingsplan för spelarna.

Är inte spelaren redo för A-laget och han hotar med att lämna då får vi säga hejdå. Har man inte kvaliteten just nu, då går det inte att ta in en spelare – oavsett vilken talang man sitter inne på. På sikt är det inte trovärdigt mot Timrå IK att ta in en sådan spelare och i slutändan leder det till ett svagare A-lag.

Du får chansen att förstärka din ledarstab med vem du vill i hockeyvärlden. Vem lyfter du in i organisationen?

– Här tänker jag mycket på mig själv och vem jag vill lära mig av. Jag skulle vilja ta in Joel Quenneville från Chicago. Han har jobbat länge i NHL och alltid fascinerat mig. När man ser matcher med Chicago ser man vilket lugn han har. Sedan har han vunnit en hel del. Det skulle vara intressant att få lyssna på honom och se vad man kan lära sig.

Jag funderade också på Terry Pegula, som äger Buffalo Sabres. Han har väl fem biljoner på kontot, haha. Då skulle vi kunna få in en del bra spelare.

Ditt lag saknar en förstacenter. På marknaden finns en spelare som passar utmärkt sett till spelmässiga kvaliteter – som dessutom är ekonomisk möjlig att värva. Däremot har han ett brokigt förflutet och redan fått sparken från två lag på grund av bråk med sina dåvarande lagkamrater. Plockar du in honom?

– Nej. För mig är karaktär det viktigaste och i Timrå har vi byggt laget på rätt karaktärer. Sedan kommer det säkert bli fel någon gång, men eftersom att jag värdesätter karaktär högst hos en spelare kommer det aldrig finnas plats för den typen av spelare som du nämner i frågan. Och där är "Nubben" (Kent Norberg) helt överens med mig. Karaktär är nummer ett.

Du är en match ifrån att ta Timrå till SHL. Samtidigt ringer en NHL-klubb och erbjuder dig jobb, men du måste ta det på studs. Vad väljer du?

– Jag stannar kvar i Timrå. Jag har pratat mycket om lojalitet och att vi vill ha bra karaktärer. Då är det helt fel av mig att lämna. Du har heller inte så många chanser att vinna SM-guld och jag skulle aldrig vilja lämna Timrå då. Jag vill vara lojal mot föreningen. Även om New York Rangers skulle ringa...