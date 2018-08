Här är bilden som Timrå IK drömt om – Elias Pettersson tillfälligt tillbaka: "Det har sett bra ut"

De flesta känner till den makalösa fjolårssäsongen för 19-åringen.

Han vann VM-guld med Tre Kronor, SM-guld med Växjö och dessutom slog han flera rekord och fick extremt många individuella priser.

Det var en dundersuccé som slutade med att han skrev på sitt första NHL-kontrakt med Vancouver Canucks i slutet av maj.

– Det var bara en grymt bra säsong, som avslutades på ett bra sätt. Jag hade aldrig vunnit något stort och nu vann jag SM-guld och VM-guld samma år. Jag hade inte kunnat önska mig något mer, säger Pettersson när han tänker tillbaka.

Han står i NHK Arena med en Timråtröja på sig igen.

De senaste dagarna har han tränat med sin gamla klubb inför avresan till Nordamerika.

– Kul att var tillbaka där jag spenderade en lång tid under min karriär, säger Pettersson.

Nu har han också fått se vilken kvalitet det finns i Timrå IK:s trupp inför SHL-återkomsten.

Vad ger du Timrå för chanser?

– Jag har tränat lite för lite med dem för att kunna säga det. Men det har sett bra ut på träningarna, med mycket kamp och bra fart. Men jag har inte sett några matcher och det är ju där det avgörs.

Under sensommaren har Elias Pettersson också varit på is under två veckor med Växjö.

– Jag hade inte packat ur lägenheten tidigare, så jag passade på att träna där då.

I vårens VM med Tre Kronor bröt Elias Pettersson olyckligt tummen och missade slutet av turneringen, han opererades kort efteråt och fick ha gips under några veckor.

– Det påverkade lite i början av försäsongen, sedan när det har läkt så har det inte varit några som helst problem. Det är bra nu, säger Pettersson.

Supertalangen har njutit av sommarens ledighet, en hel del av tid har spenderats hemma i Ånge.

– Jag har haft en väldigt bra sommar och spenderat mycket tid med vänner och familj och kört hård träning.

Vad gör du när du är ledig?

– Jag har spelat golf, varit med kompisar och spelat tv-spel och sådant som alla personer gör på fritiden.

Den gångna helgen fick Elias Pettersson debutera i stjärnspäckade Icebreakers också, där spelade han bland annat tillsammans med brorsan Emil Pettersson, Jonathan Dahlén och flera andra profiler i en match mot Valbo.

– Det var roligt och mäktigt. Speciellt att spela med Peter Forsbeg ovh Nicklas Bäckström. Sedan är det alltid roligt att ställa upp på en match där pengarna går till en bra sak, säger Elias Pettersson och tillägger:

– Jag har sagt det i flera intervjuer förut, Foppa var första idolen. Det var mäktigt att spela med honom. Jag blev nog lite starstruck, det var häftigt.

På måndag går planet över till Nordamerika och han åker över till Vancouver Canucks camp för att försöka visa att han är redo för NHL-spel direkt.

– Jag har sett fram emot det här länge. Nu är jag ett steg närmare att få spela NHL och jag är sjuk motiverad. Det är kul att det kommer i gång, säger Pettersson.

Han får med sig Jonathan Dahlén och konstaterar:

– Det är så klart en trygghet att åka över med honom. Vi trivs bra både på och utanför isen och är bra kompisar. Det känns bra att åka över tillsammans.

Men först ska bröderna Elias och Emil Pettersson göra en insats för moderklubben Ånge IK på söndag.

De glömmer inte sina rötter.

– Det är en dag där barn får komma och åka. Jag och Emil försöker dra dit så mycket folk som möjligt. Det är en rolig och bra sak som vi gör och jag hoppas att det kommer många ungar.