Lämnade finallaget för Timrå IK – Sebastian Ohlsson redo för ny roll: "Ska bevisa att jag förtjänar det"

21-årige forwarden Sebastian Ohlsson har fyra säsonger bakom sig med Skellefteå AIK i SHL där han på 146 matcher stått för 23 poäng. Men i slutet av april var det dags för ett nytt kapitel i hans hockeykarriär då han satte sin signatur på ett tvåårskontrakt med Timrå IK.

– Jag har spelat fyra säsonger med Skellefteå i fjärdekedjan med fokus på boxplay och defensiva situationer, så jag kände att jag ville ha ett större offensivt ansvar. Det gäller för mig att bevisa att jag förtjänar det också. Sedan spelar Timrå en riktigt rolig hockey, så det lockade.

Vad har du för personligt mål med säsongen?

– Det är som sagt att spela i fler offensiva situationer. Sedan vill jag slå de antal poäng jag gjorde ifjol också, jag gjorde tio idag. Det är ett litet personligt mål att bli bättre för varje säsong.

Ohlsson har under sommaren fokuserat på att bygga på sig muskler för att kunna bli tyngre i närkamperna och jobbigare att möta. Han har inte tagit ett enda skridskoskär under ledigheten, men menar att han är i bra form och att det kan vara en fördel att låta skridskorna ligga åt sidan ett tag.

– Jag tycker att det är skönt att inte vara på is under sommaren, för då byggs det upp ett sug. Det är klart att jag inte hade klagat om jag fick vara på is hela tiden, men nu känner jag mig riktigt laddad att dra igång.

Åselefödde Ohlsson har dessutom hittat hem i Sundsvall, även om det dröjer ett litet tag till innan han får lämna hotellvistelsen bakom sig och flytta in i en lägenhet med sin flickvän och hund.

– Så fort jag flyttade hit åkte jag överallt för att kolla runt, på Norra och Södra berget och så. Jag trivs jättebra med staden och det är en härlig grupp i laget, så allt är jättebra än så länge.