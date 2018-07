Publikfavoriten Manderville i stor intervju – om kärleken till Timrå: "Pratar om det nästan varje dag"

Timrå IK gick in i säsongen 2002–03 med en kanadensisk forward i Lee Jinman. Han fick 30 matcher på sig innan han fick lämna laget när målvakten Corey Hirsch anslöt istället.

Men i november samma säsong anlände en till kanadensisk forward till Timrå.

Med över 600 NHL-matcher, två JVM-guld och ett OS-silver kom boxplay-specialisten Kent Manderville till klubben. Kort senare blev han en av de mest omtyckta spelarna i Timrå IK.

Hockeypuls fick tag på den numera 47-årige Manderville genom sonen Ethan och när Kent svarade på intervjuförfrågan via mejl inledde han på svenska och uttryckte sin glädje över att få prata om åren i Medelpad.

Telefontid bokades och ett par dagar senare svarade en glad kanadensare i telefonen under en lugn förmiddag på kontoret i Ottawa där han jobbar på ett företag som vill hjälpa aktiva ishockeyspelare att ta hand om sina pengar.

– Jag hade ingen som hjälpte mig med pengarna när jag spelade. Därför känns det bra att kunna jobba med det här, för det behövs. Man hör och läser om spelare som tjänar mycket pengar, men får dåliga råd och förlorar mycket. Kolla bara på Jack Johnson. Och i hans fall är det ännu värre, då det var hans föräldrar som gjorde att han förlorade sina pengar, säger Manderville.

Men vi backar tillbaka bandet till november 2003.

Timrå letade förstärkningar på forwardssidan och i Nordamerika fanns Kent Manderville som inte spelat sedan april när säsongen med Pittsburgh Penguins, som då var långt ifrån det topplag i NHL de är i dag, tog slut och klubben på nytt missat slutspel.

Genom kontakt med tidigare lagkamraten Sami Kapanen, som Manderville spelade med i Hartford och Carolina, fick han höra att Samis bror Kimmo vaktade målet i Timrå och att de letade efter förstärkning på forwardssidan.

Kort senare hade Manderville kommit överens med Timrå och flyttlasset gick från Philadelphia till Timrå.

– Jag funderade ett tag på att ta ett try out-kontrakt över träningslägren i NHL i september, men det blev inte så. Så när tiden gick och det inte löste sig med NHL och när det var november ville jag bara tillbaka till isen igen och jag visste att det skulle bli lockout nästa säsong, säger Manderville och fortsätter:

– Jag bodde i en liten stad i Kanada i flera år så jag hade inga problem med det och från min första dag älskade jag Timrå och jag kommer alltid att komma ihåg första matchen mot Modo. Det var en bra grupp i laget och jag kände mig hemma direkt och sedan kom familjen. Världen är liten men inom hockeyn är den ännu mindre och genom Sami och Kimmo hittade jag till Timrå.

Och tillbaka till den där debuten.

Derby mot Modo hemma i det som då hette Sydkraft arena 27 november 2003. Efter att Christian Söderström gjort 1–0 i andra perioden kunde Robert Carlsson lägga in 2–0 i tom bur med drygt två minuter kvar att spela.

Med en sekund kvar att spela fick Timrå straff. Ut på isen beordrades Kent Manderville och en backhanddragning senare hade han gjort mål i debuten på karriärens första straffslag, en knapp vecka efter att han för första gången pratat med Timrå.

– Jag satt på flyget hela natten och anlände till Timrå på morgonen, åkte till arenan för matchvärmning och tänkte inte att jag skulle spela samtidigt som Nubben sa att jag helt fick bestämma själv om jag ville spela eller inte. Jag minns att jag tog en tupplur på eftermiddagen och när jag vaknade kunde jag inte minnas var jag var på grund av hur mörkt det var innan jag kom på att ”just fan, jag är i Sverige”. Jag spelade på känslor och adrenalin den matchen och det var så roligt att bara få vara med på isen, säger han och fortsätter:

– Och så straffen då Kenta säger ”Manderville, du tar den”. Min första tanke var ”Åh herregud”. I NHL hade jag aldrig fått lägga en straff med den roll jag hade där, men här var det annorlunda och det var bara kul. Det var en underbar stämning på läktarna.

Straffen var starten på vad som kom att bli en tre säsonger lång sejour i Medelpad för familjen Manderville.

En tid de mer än gärna blickar tillbaka till.

– Vi pratar fortfarande om tiden i Timrå och Sundsvall, hela familjen. Vi gör det inte varje dag, men nästan. Och barnen hade det så bra där att vi pratar om det fortfarande, åren där gjorde ett stort intryck på barnen. Det var en fantastisk tid, inte bara hockeymässigt för mig utan livsmässigt också. Det var bekvämt och folk var så trevliga. Det var hockeyn som tog mig dit, men det var verkligen en upplevelse för hela familjen, säger han.

Från början bodde de på Örnen i Timrå innan de inför år tre flyttade in till Sundsvall.

Och närheten till friluftslivet föll familjen väl i smaken.

– Vi gillar verkligen den svenska livsstilen, och allt var så lättillgängligt. Min son, Ethan, spelade innebandy, inomhusfotboll och det var nära till skidåkning och friluftsliv. Det var väldigt bra för barnen. Och på förskolan gick de på skogspromenader eller var uppe på norra berget och under vårt sista år bodde vi på Repslagarevägen som var nära Sporthallen i Sundsvall och vi gick upp till norra för att åka skidor. Sundsvall och Timrå var fantastiskt.

På isen blev Manderville snabbt en publikfavorit, och det syntes. Flaggor med texten "Albertas finest", smeknamnet Sheriffen och t-shirts med citatet "I was at the end of my shift, but you never know what kind of garbage you´re gonna pick up" trycktes upp.

För NHL-veteranen var detta något helt annat än vad han varit med om i Nordamerika.

– Personligen blev både jag och familjen rörd över hur hjälpsamma och vänliga de var mot oss. Jag kommer ihåg när vi åkte hem för sista gången och det var supportrar som kommit till flygplatsen för att vinka av oss. Jag kommer ihåg hur reaktionerna var när "Zäta" kom tillbaka under lockouten, det var otroligt!

Det där citatet, vad kom det ifrån?

– Haha, ja, jag minns att jag sa det där. Det var i slutspelet mot Linköping och jag gjorde målet som tog oss till semifinal. Det var en sådan där grej som händer när man väl lyckas vara på rätt plats vid rätt tillfälle och när jag sa som jag gjorde så tyckte folk att det var väldigt roligt.

I slutspelsbataljerna mot Linköping blev Manderville den stora rubrikmakaren tillsammans med LHC-målvakten Fredrik Norrena efter en omdiskuterad kollision som slutade med matchstraff och avstängning för Manderville innan även Norrena blev avstängd efter att han petat Robert Carlsson i ögat med målvaktsklubban.

En matchserie som kanadensaren minns väl.

– Allt fokus kring den matchserien var otrolig, först min tackling och avstängning sedan när Norrena också blev avstängd. Agget mellan lagen var otroligt stort mellan oss och jag gillade verkligen inte Linköping så det var väldigt skönt att slå ut dem ur slutspelet.

Längre än semifinal med Timrå tog sig aldrig Manderville, som tolv år efter att han tackade för sig i Timråtröjan tycker att lagen han spelade med både 03/04 och 04/05 var tillräckligt bra för att ta sig hela vägen till ett SM-guld.

Efter att Timrå missat slutspel året efter lockouten tog tiden i Timrå slut och Manderville skrev först på för Davos i Schweiz innan han på riktigt funderade på att sluta efter att han varit med familjen och besökt den schweiziska staden och inte alls fattat tycke för den.

Innan säsongen började tog han däremot beslutet att spela ett sista år, i finska Blues där han blev utsedd till lagkapten.

En säsong som blev den sista, men det var inte lika roligt som han haft i Timrå.

– Jag spelade med Martin Kariya och det var bra statistiskt men det var inte värt det längre. Jag hade spelat professionellt i 16 år. Espoo var bra mot mig och att bli utsedd till lagkapten som utländsk spelare under sitt första år var stort. Men efter att jag varit i Timrå i tre år så var det inte samma sak längre. Det var en kul säsong, men inte som i Timrå, säger han.

Efter att han lagt skridskorna på hyllan har han alltså tagit den examen han påbörjade i början på 90-talet har han hunnit med att träna både sonen Ethan, som följer i pappans fotspår och kommer studera samt spela ishockey på college, och dottern Emmas ishockeylag. Emmas lag tränade han tillsammans med frun Kim.

– Det var roligt och jag älskade att träna båda våra barn.

Just nu jobbar han alltså som finansiell rådgivare med fokus på ishockeyspelare.

Ett jobb han stormtrivs med.

– Jag vill bli en person som de kan lita på, för jag hade ingen sådan i min karriär, är vad jag vill bli. För mig är det ett perfekt jobb, för jag kan fortfarande vara kvar inom hockeyn och det är kul att hjälpa andra, säger han.

Sedan familjen lämnade Timrå har de inte återvänt för ett besök och någon större kontakt med sina tidigare lagkamrater har han inte haft.

– Nej, och det grämer mig. Anledningen till att jag började coacha var att det finns så många dåliga personer inom ungdomsishockeyn i Kanada. Så för mig var det en chans att dels spendera tid med min son men också kunna fokusera på att skapa en bra miljö för barnen.

Han hoppas däremot att det blir ändring på det inom kort.

Speciellt när han hör att det fortfarande är Kent Norberg som är sportchef

– Haha, är han tillbaka igen, det är ju fantastiskt! Jag måste höra av mig till honom, det var för länge sedan vi pratade. Jag är väldigt glad över att de lyckats ta sig upp igen, säger han och fortsätter:

– "Nubben" får styra upp en reunion nu när de gått upp i SHL. Det vore fantastiskt att komma över nu när de spelar i SHL, det vore väldigt roligt. Hela familjen gillade tiden i Timrå och pratar mycket om åren där som sagt, säger han.

Även om återbesöken uteblivit har han hållit koll på sitt förra lag. Och han har noterat att en hel del hänt sedan han var i klubben, framför allt på juniorsidan.

– Vad är det de har gjort med talangutvecklingen? Vad är hemligheten? Jag ser Dahlén och Elias Pettersson i draftlistorna med Olofsson och Hållander nu senast. Timrå gör det på rätt sätt, de utvecklar spelarna, men inte bara på isen utan även utanför, säger Kent Manderville.

Timrå är tillbaka i SHL och kanske är även "Albertas finest" tillbaka i Timrå inom en snar framtid – i alla fall om han själv får bestämma.