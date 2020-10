Ishockeyförbundet besviket efter negativa beskedet: "Är en överlevnadsfråga för våra elitklubbar"

Sedan mitten på mars har inga evenemang med fler än 50 åskådare tillåtits. När hockeysäsongen nu dragit igång får lagen fortfarande inte ta in fler personer, men många lag har hittat på kreativa lösningar där loger och restauranger tillåts ta in personer under matcherna, och därmed lyckats få upp publiksiffran något.

Och under torsdagen var förhoppningen att regeringen skulle tillåta ett undantag från publikrestriktionen, som skulle möjliggöra för lagen att släppa in 500 åskådare.

Men under pressträffen på torsdagseftermiddagen blev utslaget negativt. Publikgränsen på 50 åskådare ligger fast ett tag till, och regeringen hänvisar till ökad smittspridning.

Ishockeyförbundet uttrycker stor besvikelse efter dagens besked.

– Dagens besked från regeringen är givetvis en stor besvikelse och skapar stor osäkerhet för våra föreningar. Vi alla hade hoppats på ett positivt steg i att ta in mer publik i våra arenor och ishallar redan den 15 oktober. Att nu ligga kvar på 50 personer innebär betydande ekonomiska utmaningar för våra föreningar, säger Anders Larsson, ordförande, Svenska Ishockeyförbundet i en kommentar på förbundets hemsida.

Anders Larsson pekar vidare på att ökad publik handlar om överlevnad för klubbarna – och att ytterligare stöd kommer behövas.

– Möjligheten att ta in mer publik är ytterst en överlevnadsfråga för våra elitklubbar som också bedriver en bred barn- och ungdomsverksamhet och fungerar som ”motorer” för ishockeyn i sina regioner. Det extra statliga stödet på 1 miljard kronor till idrotten för hösten kommer att ha stor betydelse, men i takt med att publik inte släpps in ökar behovet av ytterligare statligt stöd för den skada som uppstår.