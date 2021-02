Iskallt pimpelfiske och isvett på schemat: "Det är jätteviktigt"

Pandemin gör att gymnastiken för eleverna på Arenaskolan sker utomhus. Med en nyspolad skridskobana i närheten till skolan och skidspår bara ett par stavtag från klassrummet har det blivit mycket av de vintersporterna under idrottstimmarna. Därför var det många som blev glada över att få ta sig till närliggande Vivstavarvstjärn för lite pimpelfiske under veckans idrottslektioner.

– Vi måste variera undervisningen lite grann. Nu kör vi lite pimpelfiske i samarbete med Storöringens fiskeklubb och det kombinerar vi med iskunskap och isvett, förklarar Pia Thoresson, idrottslärare på Arenaskolan.

Det gäller att ha på sig varma kläder

I veckan har det varit kallt och under morgontimmarna på torsdagen visade termometern på neråt minus tolv grader, vilket kändes ända in i märgen för eleverna på tjärnens 70 centimeter tjocka is. Men lärarna gav bra betyg till klass 8b som var på isen under förmiddagen.

– De har klätt sig bra den här klassen. Det gäller att ha på sig varma kläder och vi har pratat om det på lektionerna. Isvett handlar även om hur man klär sig och om hur stor inverkan vinden har som kylfaktor, säger Andreas Bergström, idrottslärare.

Pia Thoresson förklarar också att man trots den senaste tidens kyla inte ställt in några idrottslektioner.

– Vi har ingen köldgräns utan är ute i alla väder, men det blir naturligtvis en kortare sväng, säger hon.

Så trots den bitande kylan verkar eleverna trivas bra ute på Vivstavarvstjärns is. Evilla Udd och Tilda Gidlund är två som pimplar på för fullt utan att känna av Kung Bores köldattacker nämnvärt.

– Vi har mycket kläder på oss så det är inga problem, säger Evilla.

Hon får medhåll av kompisen Tilda som tycker det är skönt med lite variation på idrottslektionerna.

– Det här är roligt för vi har åkt så mycket skidor och skridskor tidigare, säger hon.

Eleverna får via Storöringsens fiskeklubb tillgång till pimpelspön. Medlemmar i klubben hjälper också till att borra hål i den nästan metertjocka isen. Det nappade en del men det var få som fick upp fisken. Vilde Zetterlund ändrade däremot på den trenden och landade en fin öring.

– Den satt rejält och det kändes bra, säger han och visar upp den nyfångade fisken som han ska ge till en kompis.