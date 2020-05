Islänningen växte ut till en av de bästa efter tuffa starten: "Han hade kunnat spela var som helst"

Det här är den andra av fyra delar i intervjuserien med GIF Sundsvalls sportchef Urban Hagblom som tar ut sina bästa värvningar till klubben genom tiderna. Den första delen hittar du här.

Rúnar Sigurjónson, jag kommer ihåg hans debut då han hoppade in på kanten efter att ha värvats under sommaren, sedan fick han inte riktigt chansen under hösten. Säsongen efter small det bara till?

– Han kom från en lite besvärlig tid då han varit utlånad i den holländska ligan där han inte riktigt räckte till. Men när vi värvade Rúnar var han inte i den fysiskt bästa formen och hade inte fått spela på en lång stund, då tar det tid att komma i gång, säger Hagblom och fortsätter:

– Under den där hösten var han till och från inhoppare och det var många som ifrågasatte honom. Men alla vi som hade följt Rúnar visste vilka kvaliteter han hade, vi skulle bara ge honom tid.

Rúnar utnyttjades på flera olika positioner i klubben, men det var som box till box-mittfältare han utvecklades till en av de absolut bästa spelarna i Sverige, och islänningen väckte stort intresse såväl nationellt som internationellt.

Till slut såldes han till schweiziska Grasshoppers.

– Han är en av de absolut bästa spelarna vi haft i GIF Sundsvall, tycker Hagblom.

– Hans kvaliteter med funktionell teknik i höga hastigheter och en otrolig vinnarattityd, där han ställde krav på sin omgivning ... men han gjorde det på ett annat sätt än exempelvis Ari, han var mer tystlåten och visade med sitt sätt att agera och ville driva gruppen på det sättet. En bortglömd spelare som vi hittade, utvecklade och som sedan blev landslagsman och en väldigt fin ekonomisk affär för GIF Sundsvall.

Hade han kunnat kliva in i vilket allsvenskt lag som helst?

– Det var intressen från många av de allsvenska klubbarna. Han hade kunnat spela var som helst.

Och nu kommer vi till Marcus Danielson.

– Det blev sex år i GIF Sundsvall för honom. Han hade hamnat i Helsingborg som vi inte följde så mycket då, så han var liksom på väg "bort" från oss. Men då han flyttade hem till Västerås, han är från Eskilstunatrakten, fick vi upp ögonen för honom igen, säger Hagblom.

Hade han haft en lite annan karaktär, varit en lite fulare mittback så hade han varit ute i Europa tidigare

Urban Hagblom om Marcus Danielson

– Vi såg alla hans personliga kvaliteter men det var framför allt hans skicklighet på planen som gjorde att vi tog hit honom. Han kom hit som en ung, relativt oprövad spelare och växte för varje säsong. Både utifrån sitt ledarskap och sin skicklighet på planen. Det gjorde att han var en topp-topp-mittback i Allsvenskan.

Sportchefen berättar att det var med viss förvåning de under lång tid noterade det svala intresset för Danielson, som var bofast i Giffarnas startelva under i stort sett hela sin sejour i klubben.

– Vi var ju väldigt glada för det för vi visste ju att det skulle komma en dag då han skulle lämna.

Förklaringen, tror Hagblom. handlar om att mittbacken inte gjorde så mycket väsen av sig.

– Hade han haft en lite annan karaktär, varit en lite fulare mittback så hade han varit ute i Europa tidigare. Men det är ju hans personlighet som gör att han är en fantastisk människa, och att han nu gör en internationell karriär och spelar i landslaget. Jag tror att det var bra för honom att spela i Stockholm där han växte i sin personlighet. För fotbollsmässigt hade han kvaliteterna.

Så, något mer utspel i media eller fler fula grejer då hade han ...

– ... hade han tagit några röda kort – då hade han blivit såld, säger Hagblom.

I nästa del får ni träffa de som nästan tog sig in på listan: Skadan stoppade storaffären – Hagblom: "Hade blivit den största affären i GIF Sundsvalls historia"