Jakten på hemvändarna – tomt på Sundsvalls krogar: "Sämsta juldagen någonsin"

Storgatan i Sundsvall ligger öde under juldagskvällen vid 18-tiden. Det enda som hörs är en julmelodi från högtalaren utanför Café Charm. Mariah Careys "All I Want for Christmas is You" ekar kusligt mellan husfasaderna.

Vid Stora torget flackar två marschaller i mörkret. De visar vägen in till Svenssons Kök & Bar, en av de barer som håller öppet under kvällen. Kvällen, i det här fallet, innebär timmarna fram till klockan 20 – då alkoholstoppet inträder.

– I vanliga fall brukar vi inte öppna förrän 18, och de flesta gästerna kommer inte förrän ännu senare. Så det blir inte så mycket när man stänger klockan 20, säger restaurangchefen Rick Forsberg.

Ungefär tio gäster är utplacerade på säkert avstånd från varandra i Svenssons lokal. Ingen av dem är en hemvändare.

– Nja. Det är samma folk som brukar vara här, säger Rick Forsberg.

Taxibilarna står tomma och uppradade på de centrala gator där de under tidigare juldagskvällar plockat upp en massa kunder. Den här gången är det få som behöver skjuts hem från krogen.

– Förra året hade vi mycket business. Folk är i stan på besök, stora sällskap är ute tillsammans. I år har jag inte kört en enda hittills. Ja... du vet. Det går dåligt nu, säger en taxichaufför som vill vara anonym.

Utanför Daltons Saloon står tre äldre män och röker. Ingen av dem är en hemvändare eller känner en hemvändare. Micke Näslund, som jobbar i baren på Daltons, har inte heller sett någon.

– Det här är mitt livs sämsta juldag. Det brukar vara väldigt roligt att jobba på juldagen, det händer mycket. Men inte i år, säger han.

Mellan 15 och 20 personer har letat sig in på Daltons, och de verkar ha det bra trots kraven på social distansering.

På E-Street sitter åtta personer och avnjuter sin middag strax efter klockan 18. Servitrisen Louise Öst plockar fram siffror från förra årets juldag för att jämföra med i år.

– I fjol sålde vi 214 måltider på juldagen. I år är det 38 hittills. Det har varit väldigt lugnt, säger hon.

Lugnt är det även på Menageriet, men där kan bartendern berätta att det faktiskt finns två stycken hemvändare på plats.

Det är Jacob Glas från Sundsvall, som i dag spelar innebandy i Schweiz för laget Kloten-Dietlikon Jets. Och det är Carl William Eliasson, som vanligtvis pluggar i Uppsala. De är i Sundsvall för att fira jul och hälsa på familj och vänner.

– I Schweiz stängde de ned allting, precis innan jag åkte för en vecka sedan, säger Jacob Glas.

På juldagskvällen käkar de två hemvändarna pizza tillsammans med Jack Lundvall, som spelar hockey i Ånge IK till vardags.

– Vi känner några som jobbar här på Menageriet också, så vi passar på att hänga lite, säger Jack Lundvall.

Men klockan tickar och tiden går fort för den som har kul.

– Det är såklart tråkigt att allt stänger klockan 20, men jag är ändå glad för att det är öppet över huvud taget, säger Jacob Glas.