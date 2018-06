Klart: Här är årets spelschema för Storsjöyran

Fredag 27 juli

Stortorget19:30 Jill Johnson & Vänner21:45 Thåström00:00 Kraftwerk 3D

Badhusparken21:15 Hov123:00 Wolfmother01:00 The Vaccines

Zigzag20:00 Junior Brielle22:15 Clara Mae00:30 LamixTuttifrutti20:15 Slowgold22:15 Blues Pills00:00 Maxida Märak

Studioscenen20:00 Ulf Stureson22:00 NONN00:00 RakelIntiman21:00 Arvvas23:00 Jenny WilsonTeatersalongen21:00 Mattias Alkberg23:00 Jazzkatten i Vattudalen

Lördag 28 juli

Stortorget

19:30 Ziggy Marley21:45 Zara Larsson00:00 Presidenttalet00:30 Magnus CarlsonBadhusparken20:00 Sarah Klang22:45 Sabina Ddumba01:00 KaliffaZigzag19:30 Follow Him To The End Of The Desert21:00 ROS22:45 Fricky00:30 ORKIDTuttifrutti20:45 Lissie22:15 Docenterna00:30 NewkidStudioscenen

19:30 SGW AAA20:30 Anaugh Conda22:00 Katarina BarrukIntiman20:00 Sisanda21:00 Luke Elliot22:45 Jennie AbrahamsonTeatersalongen21:00 Loreen22:45 Public Service Broadcasting