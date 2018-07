Sofia Mirjamsdotter: Räddningstjänsten är inte rustad för extremvädret som snart kan vara det nya normala

I skrivande stund har räddningstjänsten fått kontroll över de bränder som härjade i Ångermanland förra veckan.

Samtidigt är helikoptrar från Norge på väg till Pålgård i Ragunda kommun i Jämtland, och i Lillåsen i Härjedalen brinner det än så länge utan att räddningstjänsten fått kontroll över elden.

Fler evakueringar kan bli nödvändiga.

I Ängra i Ljusdals kommun i Hälsingland har boende uppmanats att utrymma sina bostäder då elden är på väg mot bebyggelse i hög hastighet. Även där hoppas räddningstjänsten på hjälp med helikopter från Norge. Samtidigt tilltar blåsten och på himlen finns inga tecken på annalkande regn.

SMHI har utfärdat varningar för fortsatt extremt höga temperaturer och bönderna tvingas nödslakta sina djur i brist på foder på grund av torkan.

För fyra år sedan härjade en av de största skogsbränderna i Sverige i modern tid, i Västmanland. Vattenbombare från Italien och Frankrike flögs in, men först efter flera dagars brand. Efteråt kritiserades räddningstjänsten för att sakna beredskap och för att släckningsarbetet inte kom i gång i full skala tillräckligt snabbt. Flera byggnader, inklusive bostadshus, brann ner. En person miste livet.

Enligt Mikael Westerlund på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har man efter 2014 blivit mer proaktiva och gör fler förebyggande insatser när brandrisken ökar. Därför flögs också vattenbombare till Örebro redan i juni för att finnas på plats i händelse av brand. Dessa hade dock hunnit lämna landet när de bränder som nu härjar bröt ut.

Sverige saknar egna vattenbombare och är alltså beroende av hjälp från övriga Europa vid större bränder. Eller som nu, när okontrollerade skogsbränder råder på flera platser samtidigt.

Räddningstjänstens resurser kramas just nu ur till bristningsgränsen. Hemvärnet har kallats in och även privatpersoner hjälper till med vad de kan. Räddningstjänst från intilliggande kommuner kallas in, och brandmännen jobbar övertid och avbryter sina semestrar för att hålla ställningarna.

Men det finns gränser också för hur många långa arbetspass en brandman klarar av.

Sven-Olov Hansson som är räddningschef i Medelpad är oroad över läget, och menar att beredskapen är god utifrån vardagliga förhållanden, men att den inte är dimensionerad för det extremväder vi har nu.

- Det råder brist på både flygplan och helikoptrar, för att kunna stoppa bränder i tid innan de eskalerar. Skogsbränder som orsakas av åsknedslag börjar ofta i svårtillgängliga områden dit det är svårt att ta sig på marken, och då kan elden få många timmars försprång, säger Sven-Olov Hansson.

Det hjälper alltså inte att det kommer regn, om regnet kommer med åska som orsakar nya bränder.

Med tanke på att klimatförändringarna med stor sannolikhet kommer att leda till fler torra somrar finns all anledning att se över beredskapen så att den anpassar sig till de nya väderförhållandena.

Skillnaden mellan en total katastrof och brand under kontroll verkar handla lika mycket om tur som om tillgängliga resurser. Och det är inte bara bränder som orsakar hög belastning på våra krisfunktioner. Snömängder, översvämningar och andra kriser orsakade av klimatförändringarna kräver en omställning, snarast.

Det som idag anses vara extremväder kan i en inte för avlägsen framtid vara det nya normala.

