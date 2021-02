Jättebygget vid Njurundakusten får klartecken – sa ja till prislapp på 900 miljoner: "Det är nödvändigt"

På Alnö stod utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp klar 2015. Även i området kring Bergafjärden planerades en byggstart 2016, men sköts då på framtiden.

Projektering av Norra kajen och ombyggnationen av gamla E4 angavs som orsak.

– I första hand är det av kapacitetsskäl som vi måste flytta fram tidsplanen, där vi måste välja vad som är viktigast just nu, sa Micael Löfqvist, dåvarande vd på Mittsverige Vatten, till ST.

Fem år senare är det snart dags för byggstart.

Den här gången är siktet inställt på flera fritidshusområden runt Bergafjärden och Björkön längs Njurundakusten. Totalt berörs cirka 900 fastigheter.

Prislappen för kommunen ligger på 900 miljoner kronor och därmed följer kommunen lagen om allmänna vattentjänster, vilket ST rapporterat om tidigare.

Under måndagen togs beslutet i fullmäktige, vilket var en grundförutsättning för ett genomförande.

– Det är inte med någon stor glädje man konstaterar att det blir en kostnadsökning utöver den normala uppräkningen av VA-taxan. Men det är nödvändigt att genomföra en förbättring, säger Stefan Falk (L) och tillägger:

– Vi vet att det här är attraktiva områden för boende och de lär inte bli mindre attraktiva. Dessutom skapar en utbyggnad enligt de planer som finns möjlighet till vidare expansion.

Liza-Maria Norlin (KD) höll med, men lyfte fram den ekonomiska delen.

– Vi kristdemokrater ser med oro på den allt ökade belåningsgraden som vi har utifrån ett medborgarperspektiv, men också inom VA-kollektivet. Det är inte hållbart att vi ser allt ökade volymer av belåning inom flertalet områden.

Finansieringen ska bland annat ske genom att de berörda fritidshusägarna får betala en del av notan, den gemensamma anläggningsavgiften per fastighet ligger på 175 000 kronor. En anslutning till kommunalt avlopp är obligatorisk, men de som har godkänt vatten behöver inte ansluta.

– Vi är medvetna om att detta är mycket pengar. Samtidigt tror vi att fastigheterna kommer att öka i värde och att det ska gå relativt bra att få låna pengar till investeringen, säger Niklas Säwén (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Pengarna från anläggningsavgifter beräknas stå för cirka 130 miljoner kronor av kostnaderna. Resterande 760 miljoner kommer Mittsverige Vatten och Avfall att låna och sedan ta igen på en höjning av brukaravgifterna i hela kommunen.

Enligt beslutsunderlaget beräknas höjningen till följd av bygget i Njurunda bli 1 till 1,5 procent årligen mellan 2021 till 2029. För en genomsnittlig villakund i Sundsvall resulterar det i en höjning med mellan 300 och 400 kronor per år.

– Den totala höjning för VA-kollektivet beräknas bli i snitt tre till fyra procent per år totalt. Där ligger Sundsvall under prognosen för hela Sverige på sex procent per år, säger Niklas Säwén.