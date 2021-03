Jennifer Engström: 14 mil emellan men två skilda världar – Timrå IK har gjort allt rätt

I Örnsköldsvik andas alla med Modo-koppling ut.

Med små marginaler säkrade Modo Hockey, för bara ett par dagar sedan, kontraktet för en framtid i Hockeyallsvenskan. Mardrömssäsongen är äntligen över för klubben som har fått kämpa med näbbar och klor för att undvika kval neråt.

I NHC Arena är det i stället nu allting börjar.

Timrå IK har radat upp segrar hela säsongen och aldrig har förlustraden överstigit två raka matcher. Medelpadingarna, som sedan länge är klara för slutspel, är nu stora favoriter för avancemang till SHL.

Det är 141 kilometer mellan NHC Arena och Fjällräven center.

14 mil på E4 emellan två kommuner, i samma län och samma sjukvårdsregion.

Mycket är likt, men också så olikt.

Båda klubbarna har ett turbulent år bakom sig, men på helt olika nivåer.

När coronaviruset satte stopp för fjolårssäsongen vändes allt upp och ner.

Från att ha varit ett lag som spelade en finalserie mot Björklöven blev Modo rånade (ja, Timrå blev också det) på chansen att ta steget upp till SHL.

Och då föll allt, likt ett korthus för Ångermanlänningarna.

Stjärnspelarna lämnade och den viktigaste kuggen av alla, huvudtränaren Björn Hellkvist – som nyss hade skrivit ett treårskontrakt, tog sitt pick och pack och lämnade klubben i sticket.

Modo Hockey hade försökt bygga för en framtid i SHL, men stod plötsligt med ingenting alls.

Sedan dess har de fått kämpa. Det har bytts ut tränare på löpande band och fler spelare än i ett knattegäng har ingått i truppen den här säsongen.

I Timrå har situationen varit den omvända.

Stjärnorna som hade kunnat lämna kritade på för ännu en säsong, samtidigt som ledarstaben förblev densamma.

Timrå har kunnat fortsätta jobba med kontinuitet i år igen, både spelmässigt och vid sidan av isen.

Sportchefen "Nubben" har undvikit panikvärvningar och harmonin har funnits där i omklädningsrummet, precis som under de senaste säsongerna.

Men bakom Timrås succésäsong och Modos floppsäsong finns det fler delar att ta hänsyn till.

Timrå har under de senaste åren valt att jobba långsiktigt, med mål att bli en SHL-klubb på sikt.

Men utan brådska och utan att ta för stora risker.

Redan när Ante Karlsson skrev på ett femårskontrakt inför fjolårssäsongen så var det tydligt att klubben inte jobbar för morgondagen eller bara nästa säsong, utan längre än så.

Man vill bygga ett lag av återvändare och spelare som vill vara där, varje dag.

Även när man inte går hela vägen.

Långsiktigheten och kontinuiteten både i A-laget och utanför är det som burit frukt och gjort Timrå till den starka spelaren klubben i dag är på ishockeymarknaden.

Och på isen har det varit ytterligare detaljer som bygger på samma sak. Tränarna har låtit spelarna få förtroende över tid. De har haft tålamod med samtliga.

Och visst, precis som varje säsong spelar turen in på hur det går för ett lag.

Timrå kanske har haft "tur" när det gäller skador och sjukdomar, speciellt med tanke på pandemin vi lever i.

Men å andra sidan kanske de varit extra noggranna? Deras kroppar kanske har hållit bättre på grund av bra försäsongsträning?

Det är en fråga som är omöjlig att svara på, men vi kan konstatera att det inte är skadefria spelare och utebliven coronasmitta som bäddat för Timrås succésäsong. Precis som vi inte kan skylla Modos nederlag på det omvända.

Det är mycket som ligger bakom för båda klubbarna.

Timrå har gjort allt rätt under en längre tid och just nu har Modo all anledning att snegla söderut och ta lärdom av rivalen.

Timrå IK tar emot Modo i säsongens sista länsderby under onsdagen.