Jennifer Engström: "Sportchefen höll show – nu känns Dahlén allt närmare"

Pang, bom och oj.

Kent "Nubben" Norberg bjöd på en håll käften-tisdag och gav supportrarna precis vad de ville ha i den här annars så sportsligt lugna månaden och sillyn.

Sportchefen höll show och presenterade fyra nyckelspelare som förlänger kontrakten - varav två med två år.

Det är mer än ett glädjebesked för Timrå IK.

Även om jag kan ifrågasätta strategin att presentera alla på ett bräde (ur exponeringssynpunkt) och inte dela upp dem under ett par dagar för att bygga ännu större intresse, så visar det här att Nubben gör precis som han vill, och han gör det på sitt sätt.

Han vill, som jag varit inne på tidigare, visa var klubben är på väg.

Och som han visade det i dag.

Att klubben lyckas behålla tre forwardsstjärnor från den gångna säsongen, tillsammans med lagets bäste back, visar att det finns något hoppfullt inom klubben och att spelarna vet att något bra är på gång.

Samtliga av dessa spelare har haft SHL-intresse runt sig och att de väljer att stanna är viktiga besked som visar vägen.

De vill fortsätta vara med på resan.

Forwardstrion i form av Lundin, Hartmann och Lööke var efter Jonathan Dahlén lagets främsta poänggörare den gånga säsongen, med ett facit på 68, 39 och 39 poäng vardera.

Totalt 146 poäng alltså.

Tillsammans med Hardegård utgjorde de en fruktad power play-formation, där det nu bara är en pusselbit som saknas inför nästa säsong.

En pusselbit som i dag känns allt närmare.

Sett till dagens förlängningar är Lundin den mest överraskande.

Med succésäsongen bakom sig var det nog många som såg honom som förlorad, men uppenbarligen har Timrå kunnat erbjuda honom något som han känner att han inte får någon annanstans.

Det är garanterat många faktorer som spelar in, men det man kan slå fast, och som med all säkerhet har vägt in, är att han i Timrå får en stor roll i ett lag som suktar efter framgång och som har en uttalad målsättning mot SHL.

Hans påskrift, tillsammans med Hardegårds ser jag som de viktigaste beskeden.

Och den där femte PP-pusselbiten, i form av Jonathan Dahlén, känns nu ännu närmare än tidigare.