Johannas skvader fick världens ögon på sig: "Det handlar om att maxa"

Nästa år firar Johanna Malmquist fem år som egenföretagare med egen salong och titlar som fransstylist och nagelterapeut på sitt cv.

Redan i år kan hon dock fira, och då en helt annan typ av framgång.

En andraplats i Oscars Online Lash Competition i kategorin Fantasy Lash Art.

– Jag fick veta det i slutet av oktober när de tillkännagav de tre topplaceringarna, säger Johanna Malmquist glatt.

Hösten 2019 vann hon också en mindre onlinetävling, men den väger lätt jämfört med den nu uppnådda framgången.

– Det här är ju en av världens största tävlingar i Fantasy Lash Art, så det var självklart jättekul och hedrande att se juryns bedömning, säger Johanna Malmquist.

När hon visar bilderna som skickades in till tävlingen så förstår man också vad det var som fick juryn att fastna för bidraget från Ljungaverk och Medelpad.

– I den här kategorin är fokus på hela skapelsen och idén. Det innebär att du dels ska göra fransar, men viktigt är också att fransarna ska ha många olika färger och dekorationer, så det handlar om att maxa, säger Johanna.

Du ska helt enkelt dekorera från topp till tå

– Sedan ska det även vara huvudbonad och mycket dekorationer, makeup och kroppsmålning, kostym, naglar. Du ska helt enkelt dekorera från topp till tå så mycket som det är möjligt, fortsätter hon.

Temat för tävlingen var "All around the world", och efter att idéer och uppslag hade processats av en bevisligen mycket kreativ hjärna föll valet till slut på fantasidjuret som blivit en symbol för Medelpad.

– Jag ville göra någonting annorlunda med lokal förankring, så då kom jag på skvadern och att jag ville försöka gestalta den, så utifrån det skapade jag en originell idé och story på engelska, förklarar Johanna.

Själva skapandeprocessen var dock det som verkligen satte tålamodet på prov, både hos Johanna och hennes medhjälpare.

– Det tog ett halvår att förbereda kostym och allt, för jag har gjort allting sådant själv, som att sy fast alla fjädrar för hand, berättar Johanna.

Bilderna är tagna av de lokala fotograferna Maja Öberg och Emma Komatovic, som Johanna kom i kontakt med genom en barnfotografering för några år sedan.

– Ibland låg Maja och Emma nästan på varandra för att ta bilderna, och en gång när vi var i skogen och skulle fota så var det så extremt mycket mygg att en av oss fick stå och vifta bort dem, berättar Johanna.

Vifta bort kan dock ingen göra med den pokal och det diplom som är på väg med post, och som kommer att placeras i salongen när de levererats.

Däremot törs hon inte säga om det blir fler starter i samma tävling.

– Själv är jag taggad att vara med igen, men jag vet inte om min sambo är lika förtjust i idén eftersom det tar väldigt mycket tid och vi håller även på att totalrenovera ett större hus som vi precis har köpt här i Ljungaverk, säger Johanna.

Som den minnesgoda ST-läsaren kanske minns så bor hon och sambon Daniel just nu i ett hus där inredningen andas 1950-tal, men det årtiondet kommer inte att få följa med till den nya adressen. I alla fall inte i samma utsträckning.

TV: ST hälsar på hemma hos Johanna och Daniel våren 2018

– Jag tycker det är kul att testa lite nya tidsepoker, så det blir mer mixad inredning den här gången med fokus på antikt och retro. Vardagsrum och matsal kommer till exempel att inredas i 1920-1930-tal art deco stil, berättar Johanna.

Precis som många andra egenföretagare har hon i år också fått uppleva en coronaeffekt minskat sug efter salongsbehandlingar.

– Men sedan ett år tillbaka har jag även en webshop där jag säljer unika ekologiska tyger, och det har varit jättebra att ha som komplement. Dessutom kan jag även jobba med det hemifrån, slutar hon.

■ ■ ■

FAKTA:

Vi öppnar en dörr till: Johanna Malmquist

Ålder: 34 år

Startade: Ljuva Ljungas Frans & Glans (2016)

Gör: Fransstylist och nagelterapeut

I kikaren: Att på sikt bli lärare i fransförlängning och lashlift.

Stolt över: Mina barn Viola, 3 år, och Tiol, 1,5 år.

Gör i jul: Vi firar med de närmaste, och sedan har jag lite jobb i mellandagarna.

Vad betyder jul- och nyårshelgerna för dig: Det är en mysig tid som fått ännu större innebörd efter att jag fick barn.