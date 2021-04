Johanssons tankar efter sjuka snedstudsen – och säsongens sämsta facit: "Det är ren slump"

För första gången den här säsongen släppte Jacob Johansson in fler än fyra puckar bakom sig – och det i första matchen i finalserien mot IF Björklöven.

Till slut gick laget från Umeå segrande ur matchen med 6–3 i NHC Arena, trots att Timrå IK hade 30 fler skott på mål än gästerna (51–21).

Det mest märkliga av dessa nio mål var det ack så viktiga 2–1-målet till Löven. Tyler Vesel skulle bara dumpa ner pucken i Timrås zon, men då tar den på den runda kanten vid fotobåset och styrs rätt in i Timrå IK:s tomma kasse.

Jacob Johansson hade nämligen redan kastat sig ur målet för att stoppa upp pucken.

Maximal otur alltså.

– Den där går jag ut på 100 av 100 gånger, det är inte många gånger pucken styrs på det där sättet liksom, det är ren slump, säger Johansson.

Vad tänkte du då pucken retligt gick in över mållinjen?

– Jag tänkte inte så mycket, mer än att det var ett sjukt mål. Jag valde att inte lägga ner mer energi på det.

Förutom Björklövens andra mål tycker Johansson också att gästernas första och tredje nätningar är rena slumpmål.

– Det första träffar "Abbe" (Lundin) och styrs in. På det tredje ska Liljewall blocka ett skott men det blir en styrning i stället.

Är det något mål du känner att "fan, den borde jag ha tagit?"

– Klart att man kan rädda alla puckar alla dagar om man har turen med sig. Friläget är jag på med pucken och hade kanske kunnat rädd med lite flyt. De andra blir ju som vi diskuterat en slump. Sedan har de en tvåetta framför mål, där de passar in den bra och får tom kasse, och ett mål i box play där jag räddar ena sidan och sedan studsar den över direkt och de kan skjuta, säger Johansson och konstaterar:

– Det var en speciell match. Bara att glömma och på det igen i morgon.

Målvakten tycker inte att de ska börja fundera på några panikåtgärder, utan att fortsätta spela sitt spel och ha tålamod.

– Det är egentligen sjukt att det kommer tre slumpmål i samma match ... men fortsätter vi spela så här har jag svårt att se att vi inte ska få in puckarna. Det blir förmodligen inga fler sådana här mål då de dumpar pucken som sedan styrs in via sargen. Så som matchen ser ut, och om vi fortsätter spela på det här viset, kommer vi nog att komma ut på topp, säger Johansson.

– Ser det ut så här över hela matchserien tror jag det blir svårt för dem att vinna. Vi behöver inte ändra så mycket egentligen, det studsar emot oss i dag helt enkelt.

► Matchen

Timrå IK–Björklöven 3–6 (1–1, 0–2, 2–3)

Första perioden: 0–1 (12.56) William Eriksson (Alexander Deilert, Sebastian Selin), 1–1 (13.27) Viktor Lodin (Christopher Liljewall, Sebastian Hartmann).

Andra perioden: 1–2 (28.05) Tyler Vesel, 1–3 (38.29) Karl Johansson (Gustav Possler, Adam Plant).

Tredje perioden: 1–4 (43.56) Francis Perron (Olle Liss, Alexander Deilert), spel fem mot fyra, 2–4 (50.58) Sebastian Hartmann (Jens Lööke, Patrick Wierchioch), spel fem mot fyra, 2–5 (52.36) J.T Brown (Francis Perron, Kevin Poulin), 3–5 (55.49) Sebastian Hartmann (Jonathan Dahlén, Albin Lundin), spel fem mot fyra, 3–6 (57.15) Alex Hutchings (Tyler Vesel, Fredric Andersson), spel fem mot fyra.

Skott: 51–21 (16–4, 15–6, 20–11).

Utvisningar, TIK: 3x2. Löven: 7x2.

Domare: Daniel Eriksson och Daniel Wessner.

► Nästa match

Måndag 19 april (19.30): Timrå IK–Björklöven (NHC Arena).