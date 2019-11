Johnossi beger sig ut på stor vårturné – bekräftar spelning i Sundsvall: "Tackade så klart ja"

Under fredagen släpper rockduon Johnossi nya singeln ''Longer The Wait, Harder The Fall''.

Samtidigt annonseras ett nytt album som släpps tidigt nästa år och som efterföljs av lång vårturné både i Sverige och Europa – med ett stopp på Aveny i Sundsvall, skriver United Stage i ett pressmeddelande.

– Vi är jätteglada att de kommer hit, säger Perra Gissberg på Quality hotell i Sundsvall.