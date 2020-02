Jon Henrik Fjällgren till Sundsvall med naturnära show: "För mig är Moder Jord grunden till allt liv"

Den beskrivs som en "naturnära show" och uppträdanden på fyra orter är inplanerade; på Scalateatern i Stockholm, Kulturhuset i Bollnäs, Tonhallen i Sundsvall och Storsjöteatern i Östersund.

”Som same och med rötter från det colombianska indianfolket har jag alltid haft en stark förankring till naturen. För mig är Moder Jord grunden till allt liv vilket jag vill hylla med denna kväll. Musiken jag har på gång framöver känns väldigt speciell, som att jag nu för första gången står på egna ben på riktigt", säger Jon Henrik Fjällgren i ett pressmeddelande.

Under showen framför Jon Henrik Fjällgren bland annat sin senaste singel "The way you make me feel", där hans jojk för första gången ackompanjeras med engelska texter.

Den 23 maj kommer han till Tonhallen i Sundsvall.