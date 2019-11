Jonas Gardell kommer till Sundsvall – gör soloshow

''Queen of fucking everything'' är, enligt pressmeddelandet, en av de mest påkostade shower som någonsin satts upp i Sverige. Nu tar Jonas Gardell ut succé-föreställningen i en något nedbantad form, som en solo-show, runt om i landet.

Showen har premiär i Karlstad i vår och sedan reser Jonas Gardell runt på 27 orter fram till lucia nästa år.

''Queen of fucking everything – solo'' är en show som ska få publiken att skratta tills de gråter och den ingjuter glädje, hopp och livsmod.

''Drottningen åker ut i sitt rike för att tala till sitt folk. Det blir inga kulisser eller fyrverkerier, inga dansare, inga sångerskor och ingen orkester. Vad man får är Drottningen själv i all sin glans. The Queen is dead! Long live the queen!'', säger Jonas Gardell, i pressmeddelandet.

Huruvida hans välkända elefant-byxor får följa med på turnén återstår att se.

Turnéplan 2020

Fredag 6 mars – Karlstad, Scalateatern

Lördag 7 mars – Örebro, Konserthus

Torsdag 12 mars – Täby, Tibble teatern

Lördag 13 mars – Märsta, Kulturum

Lördag 21 mars – Uppsala, UKK

Fredag 3 april – Västerås, Konserthuset

Lördag 4 april – Gävle, Teater

Fredag 17 april – Norrtälje, Roslagskolans Aula

Lördag 18 april – Mariehamn, Alandica

Lördag 3 oktober – Luleå, Kulturens Hus

Söndag 4 oktober – Piteå, Acusticum

Fredag 9 oktober – Malmö, Live

Fredag 16 oktober – Uddevalla, Östraboteatern

Lördag 17 oktober – Vara, Konserthus

Fredag 30 oktober – Norrköping, Louis de Geer

Lördag 31 oktober – Jönköping, Spira

Lördag 7 november – Wisby, Strand

Onsdag 11 november – Hässleholm, Kulturhuset

Torsdag 12 november – Lund, Stadsteatern

Fredag 13 november – Ängelholm, Jarl Kulle scenen

Lördag 14 november – Halmstad, Teatern

Torsdag 19 november – Eskilstuna, Teater

Fredag 20 november – Södertälje, Estrad

Lördag 21 november – Örebro, Konserthuset

Fredag 27 november – Kalmar, Kalmarsalen

Lördag 28 november – Växjö, Konserthuset

Fredag 11 december – Sundsvall, Tonhallen

Lördag 12 december – Umeå, Aula Nordica