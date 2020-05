Jonathan Carre glänste på Bergsåkers montédag

Jonathan vann bland annat med Danel Wäjersten-tränade Livi Majesty som kontrollerade fältet från utvändigt ledaren sista varvet och skaffade sig ett knappt grepp i början av upploppet som han höll in till mål. Segertiden blev 1.15,1a/2 140 meter.

Dessutom inledde han montédagen genom en lätt spetsseger med Kevin Gondet-tränade Pools Crazy DIamond. Segertiden här blev 1.13,5a/1 640 meter och han avrundade bakom Johanna K Karlsson-tränade Canela Brava som tog andra raka i disciplinen. I monté får man dessutom som mest delta i fyra lopp och med sin fjärde uppsittning, Turno Di Azurra, blev han tvåa så det var med andra ord så nära full pott man kan komma.

Linda Hedström är inte lika aktiv i sadeln som förr om åren, men rida kan hon och med Framante tog hon en knapp spurtseger efter att ha ryggat ledaren och sedan backat ut i andra ytter på sista bortre. Segertiden blev 1.15,7a/2 140 meter när sexåringen tog andra raka segern och därmed är obesegrad hittills i år.

Linda vann dessutom ett V5-lopp med Jan-Olov Persson-tränade Tand Kraft som var ruskigt stark sista halvvarvet och hann ifatt stort ledande Minelli. Segertiden blev 1.24,4a/1 640 meter. Här galopperade stallkamraten Wilda Fille dubbelt för Emilia Leo och följde därmed upp en, trots seger, tveksam insats i starten innan.

Favoriten VästerboNightShade galopperade också bort sina möjligheter i sitt lopp i starten för Emilia Leo som istället fick avrunda på V4 med egentränade Sign Me Up Too efter ledning från start till mål. Segertiden här blev starka 1.14,9a/2 640 meter och det var hästens andra raka seger.

Avrundad dagen gjorde Lena Fritz som ledde från start till mål på Lina Tallberg-tränade Myrsjös Ruter Ess.

Mats Persson