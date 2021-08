Jonsson en av fyra debutanter i Giffarna: "Nu vill man sträva efter mer"

Edwin Dellkrans ersatte Erik Andersson i slutminuterna.

Gray Hoffman och Alexander Larsson klev in i stället för Robert Lundström och Linus Hallenius med nio minuter kvar av ordinarie speltid.

Flest minuter i sin tävlingsdebut i A-lagssammanhang fick Bollnäsfostrade Alexander Jonsson.

– Det känns bra, det var roligt. Och extra skönt att vinna såklart, säger Jonsson som ersatte David Myrestam som tvingades linka av planen med ett jack ovanför ögonbrynet.

A-lagsdebuten var inte planerad.

I stället blev det spontant och med snabba ryck.

– Jag hade inte hört något innan David gick sönder. Jag fick värma upp snabbt och hoppa in. Det gjorde att jag inte hann bli så nervös, säger Jonsson som är född 2003.

Tillsammans med Teodor Stenshagen som är av årsmodell 2001 bildade han ett ungt mittbackspar.

– Jag känner mig trygg med honom.

Umeå FC forcerade och pressade på rejält för en kvittering. Men GIF höll tätt.

– Det var många bollar in i boxen på slutet, men det gick bättre och bättre tycker jag. Vi har ganska bra koll och det gäller att offra sig med allt man har.

Gäller att hålla koll hela tiden.

Debuten är avklarad.

– Jag är inte nöjd bara för att jag kom in och gjorde de här minuterna, det är bara att sträva efter mer, säger han målmedvetet.

Alexander Jonsson är, precis som David Myrestam som han ersatte, flexibel i sitt försvarsspel

– Min bästa position egentligen är vänsterback, men jag har spelat mittback i U21 och en del matcher i U19 också. Det funkar bra i båda positionerna. Jag gillar att sköta uppspel också och vänstern använder jag mycket. Men i den här matchen blev det mycket försvarsspel och det gällde att hålla koll hela tiden.

GIF Sundsvalls sportchef Urban Hagblom fick se A-lagsspelarna Albin Palmlöf och Teodor Stenshagen göra 90 viktiga minuter. Palmlöf som segerskytt och Stenshagen som mittback matchen igenom.

– Vi gör en okej match och det viktigaste var att vinna, men det är många unga som får komma in och spela och få erfarenhet.

► Matchen

Umeå FC–GIF Sundsvall 0–1 (0–1)

Målet: 0–1 (16) Albin Palmlöf.

Domare: Henrik Mohlin.

► Så spelade GIF

Startelvan: Andreas Andersson – Robert Lundström (ut, 81), Teodor Stenshagen, Alexander Blomqvist (ut, 46), Dennis Olsson – Albin Palmlöf, Pontus Silfwer, Ludvig Nåvik, Erik Andersson (ut, 88) – Pontus Engblom, Linus Hallenius (ut, 81).

Bänken: Oscar Jonsson (mv), David Myrestam (in, 46 och ut, 65), Alexander Jonsson (in, 65), Gray Hoffman (in, 81), Alexander Larsson (in, 81), Edwin Dellkrans (in, 88) och Viktor Mattsson.

► Nästa match

Måndag 6 september (19.00): GIF Sundsvall–Örgryte IS (NP3 Arena).