Jorden runt med GIF Sundsvall – från det ena spåret till det andra: "Några succéer – flera fiaskon"

Det spanska spåret som numera "bara" består av Juanjo Ciércoles och Marc Mas Costa är det senaste i raden av specifika satsningar i GIF Sundsvall International Incorporated.

Under 2000-talet har klubben varit på en världsomsegling. Ibland med vind i seglen, ibland har man varit på väg att kantra. Någon gång har man kapsejsat.

Följ med på resan.

► Norge

Det första resmålet gick västerut. Norge blev ett tidigt tema och satsningen blev lyckad. Med namn som Tommy Bergersen, Öyvind Svenning och Tom Kåre Staurvik hittade GIF en linje och visst blev laget vasst. Mycket berodde förstås på att Per Joar Hansen kom som tränare. Kring 2002–2003 var de norska influenserna som starkast även om GIF studsade tillbaka ett decennium in på 2000-talet med Christian Brink och Roger Risholt. Och numera i form av Oliver Berg.

Spelarna: Tommy Bergersen (2002–2005), Öyvind Svenning (2002–2005), Tom-Kåre Staurvik (2002–2003), Christian Brink (2009–2012), Roger Risholt (2011–2012) och Oliver Berg (2018–).

Tränare: Per Joar Hansen (2001–2003 och 2008 och Jan Halvor Halvorsen (2005).

Övrigt: Målvakten Jörn Jamtfall (2002) gjorde comeback och värmde bänken när Fredrik Sundfors vaktade målet i början på 2000-talet och Luxenburgs landslagsman Lars Gerson (2015–2017) har en av sina föräldrar från Norge.

ST:s betyg på GIF Sundsvalls norska satsning: Är det nostalgi eller var Giffarnas norrmän så verkligen så bra? Är vi fortfarande hänförda av Staurviks crossbollar? Norge får ändå betyget 5 av 5.

► England

Med en kontroversiell tränare som inte var rädd att dra nya linjer för hur Giffarna skulle spela, med en spelare som fostrats i Tottenham och en centralgestalt som kallade sig själv "The engine of the midfield" stack GIF Sundsvall ut hakan. Med namn som David Wilson, Owen Price och Chris Cleaver andades det lite "Tipsextra" och "Buster" om det brittiskt klingande GIF. Men det högflygande projektet slutade med platt fall.

Spelarna: Chris Cleaver (2006) och Owen Price (2006).

Tränare: David Wilson (2006).

Övrigt: Sedan några år tillbaka är Lloyd Saxton (2015–) rotad i Medelpad och målvakt i klubben.

ST:s betyg på GIF Sundsvalls engelska satsning: Går det att sätta lägre än 1? Projekt Britain får maximalt lågt betyg. Men Wilsons ilska glömmer vi inte.

► Afrika

Även om den afrikanska idén redan var lanserad när GIF valde den brittiska vägen så tog den ny fart efter att David Wilson fått sparken. Det som startade med framför allt Bala Garba fortsatte med flyfotade Abubaker Tabula från Uganda, kraftpaketet Robert Mambo Mumba och Akombo Ukeyima som de flesta i och kring GIF kommer ihåg för den allra första förstatouchen. Men mycket mer än så blev det inte. Afrikaspåret har successivt tunnats ut; gänglige Aziz Corr Nyang gjorde emellanåt underverk och Chidi Omeje hade säkert kunnat göra nytta om han inte hade gått sönder i den första matchens första halvlek.

Spelarna (och länderna): Bala Garba, Nigeria (2003), Michael Adeyinka, Nigeria (2005), Abubaker Tabula, Uganda (2007–2008), Kali Ongala, Tanzania (2007–2009), Robert Mambo Mumba, Kenya (2007–2009), Akombo Ukeyima, Nigeria (2007–2010), Aziz Corr Nyang, Gambia (2009–2011) och Chidi Omeje, Nigeria (2018–2019).

Övrigt: Det har funnits en hel del svenska spelare med landslagsspel i sina de afrikanska länderna där de har sina rötter. Exempelvis Gambias Pa Dibba (2011–2016), Liberias Peter Wilson (2015–2019) och Guineas Pa Konate (2019)

ST:s betyg på GIF Sundsvalls afrikanska satsning: Många GIF-vänner vädrar fortfarande ilska när Bala Garba kommer på tal. Bortsett från det var Giffarnas afrikanska spår aldrig riktigt på rälsen. Det var spretigt och svajigt. Vi anade kvalitet som vi aldrig riktigt fick se. Betyget? 2.

► Brasilien

Ojojoj. GIF Sundsvalls sydamerikaspår tillhör de mest misslyckade. Det kom ett par argentinska provspelare 2002, men José Galvan och Juan Arostegui lämnade inga uppenbara spår efter sig. Efter det gjorde GIF brasilianska försök. Caio och Dori kom 2008 och tillsammans spelade de noll A-lagsmatcher. Några år senare var det dags igen när Denis dos Santos och Gilmar dök upp. Den senare för att försvinna igen redan efter tre veckor. Denis lirade i alla fall 13 matcher i Superettan. Året efter kom Michel Pires som fick visa upp sig vid sju allsvenska tillfällen. Fem brassar som sammanlagt spelade 20 A-lagsmatcher för GIF Sundsvall.

Spelarna: Caio (2008), Dori (2008), Gilmar (2011), Denis dos Santos (2011–2012) och Michel Pires (2012).

ST:s betyg på GIF Sundsvalls brasilianska satsning: Anmärkningsvärt dåligt och på det stora helt misslyckat. Men inte lika kaxigt som det engelska konceptet. Betyget blir ändå 1.

► Island

De första isländska influenserna i GIF kom redan 2008 med Sverrir Gardarsson, jätten Hannes Sigurdsson och energipaketet Ari Skúlason – och det var Ari som knöt ihop den ena satsningen med den andra. När Jon Gudni Fjóluson och Rúnar Sigurjónsson dök upp. Det isländska konceptet blev en extremt bra satsning, men mattades på slutet. Varken Kristinn Steindórsson eller namnen Freyr Sigurdsson lyckades. Knappt ens nästan.

Spelarna: Sverrir Gardarsson (2008–2009), Hannes Sigurdsson (2008–2011), Ari Skúlason (2008–2013), Jón Gudni Fjóluson (2012–2016), Rúnar Sigurjónsson (2013–2016), Kristinn Steindórsson (2016–2018) och Kristinn Freyr Sigurdsson (2017).

ST:s betyg på GIF Sundsvalls isländska satsning: 5.

► Spanien

Från Island till Spanien. GIF Sundsvall latinska linje började när Joel Cedergren lärde känna Ferran Sibila under en tränarutbildning i Spanien. Sibila lockades norrut och den ena spanjoren efter den andra anslöt. Med toppar och en och annan dal där David Batanero alldeles själv bjöd på både det ena och det andra. Annat värt att minnas från de spanska åren? Det hjärta Carlos Moros Gracia alltid visade, Samu Reyes vansinneslånga inkast och den skoningslösa Juanjo Ciércoles.

Spelarna: Carlos Moros Gracia (2017–2019), David Batanero (2017–2019), Samu Reyes (2018), David Haro (2018–2019), Pol Moreno (2018–2019), Juanjo Ciércoles (2018–), Pol Roigé (2019) och Marc Mas Costa (2019–).

Assisterande tränare: Ferran Sibila (2017–2018).

ST:s betyg på GIF Sundsvalls spanska satsning: Svårt; Batanero kunde i en och samma match både vara briljant och bedrövlig. De spanska spåret pendlar kanske inte lika mycket, men några sämre värvningar och att gnistan försvann i och med Ferran Sibila gör att betyget stannar på 4.

Utöver det då? GIF har försås haft spelare från massor av andra länder under 2000-talet, men inte under riktigt lika tydligt definerade epoker.

► Finland

Marko Tuomela (2001–2002), Patrik Rikama (2011–2012) och Juho Pirttijoki (2017–2018).

Kommentar: Jukka Ikäläinen och Mika Sankala var Giffarnas finska inslag under 1900-talet. Efter millennieskiftet har det varit mer sisu i Timrå IK än i GIF Sundsvall. Tuomela var en rejäl pjäs, Rikama en profil och Pirttijoki en jätte som aldrig riktigt fick chansen.

► Nordamerika

McKinley Tennyson (2001), Ali Gerba (2005), Alexis Mendiola (2011) och Romain Gall (2017–2018).

Kommentar: De nordamerikanska inslagen har gått från jänkaren Tennyson, som av många klassas som den sämste spelaren i klubbens historia, kanadensaren Gerba som exploderade i GIF och såldes för fina pengar, mexikanen Mendiola som hade en bländande teknik, men inte mycket mer och franskamerikanen Gall som visade oerhörd potential och, precis som Gerba, såldes för finfina pengar.

► Övriga världen

Donatas Vencevicius, Litauen (2005), Hrvoje Bubalo, Kroatien (2006), Tarmo Neemelo, Estland (2007), Nuri Mustafi, Makedonien (2008–2012), Shpetim Hasani, Kosovo (2015–2016) och Ali Haghighi, Iran (2018).

Kommentar: Det har gått några år, men Donatas sulfinter glömmer vi inte.