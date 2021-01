Jörgen från Sundsvall förlorade sitt hem i det norska jordskredet: ”Helt fruktansvärt”

Den 30 december inträffade ett kraftigt jordskred i norska kommunen Gjerdrum. Under nyårsnatten har polisen och räddningstjänsten sökt efter överlevare i området Ask – men på fredagskvällen saknas fortfarande flera personer. Likaså har minst en person hittats avliden under massorna.

”Det hela är makalöst” säger Jörgen Sandman från Sundsvall till Aftonbladet.

Strax före klockan fyra på natten vaknade han och frun Anna Sandman i sin lägenhet i flerfamiljshuset i Ask. Inledningsvis hörde paret att det knakade, men strax därpå började även hunden Zajka att skälla.

Jörgen Sandman anade först att någon hade gjort ett inbrott i bostaden. När paret reser sig upp och lämnade sovrummet insåg de vad som egentligen hade hänt.

”När jag ska runda hörnet rasar allt. Jag blev mer förbannad än rädd. "Jaha, är det inte nog nu?” tänkte jag”, säger Jörgen Sandman.

Trevåningshuset kollapsade och den tidigare Sundsvallsbon fick taket över sig, samtidigt som resten av byggnaden sköljdes iväg med leran. Jörgen Sandman lyckades ta sig loss, men axeln hängde rakt ner. Hustrun Anna Sandman klarade sig oskadd.

När paret tittar upp insåg de att huset flyttat sig närmare 400 meter.

”Då stod vi mitt i det fria. Det fanns inga väggar kvar. Det var helt makalöst och jag tänkte ”Herregud. Vad är det här? Är vi på månen?” Vi stod i en krater och långt bort hörde jag en kvinna ropa på hjälp”, säger Jörgen Sandman.

Vid tillfället hade Jörgen Sandman bara tofflor och kortbyxor på sig. Men som tur var hade garderoben med ytterkläder fallit intill paret, som lyckades ta två varma jackor.

Kort därpå kröp hunden Zajka fram ur rasmassorna, som en gång hade varit familjens hem.

Ungefär en och en halvtimme senare anlände en helikopter, vilket blev familjens räddning. Jörgen Sandman hissades upp i fordonet, tätt följt av hustrun. Dock tvingades paret att lämna hunden Zajka, då antalet sittplatser var prioriterade till människor.

” Vilket är förståeligt. Men det var jättejobbigt att lämna henne där och fruktansvärt att bearbeta. Tack och lov räddades hon 20 timmar senare efter att en vän till familjen engagerat sig och flera norska medier skrivit om det”, säger Jörgen Sandman.

Kort därpå fördes den tidigare Sundsvallsbon till sjukhuset, då hans nyckelben hade gått i tre delar. Under dagen opererades Jörgen Sandman. På fredagen är han fortfarande kvar på sjukhuset och väntar på klartecken att få lämna.

”Jag tittar på tv och ser mitt hus just nu. Eller.. det som var mitt hus. Nu är det bara en hög med någon innerväg som står kvar, men på fel ställe. Jag ser taket som blev min räddning. Och tre av mina grannar är fortfarande inte hittade. Det är helt fruktansvärt”, säger Jörgen Sandman.

Härnäst ska familjen bo på ett evakueringsboende. Som sällskap har paret sin dotter Anna, som rest från Oslo för att stötta sina föräldrar.

”Vi ska också åka till Zaika på djursjukhuset. Det är en fantastiskt fin hund som vi håller så kär. Det känns flott att hon är kvar här med oss”, säger Jörgen Sandman.