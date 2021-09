Jubel i Timrå IK efter publikbeskedet: "Jättepositivt"

Pandemin påverkade planeten. I sportens värld blev en av de tydligaste effekterna läktare som gapade tomma.

Men nu släpps restriktionerna helt och hållet.

Från 29 september är det fritt fram att fylla arenor och läktare.

–Publiken är en stor, stor del av det vi har och jag är verkligen glad för alla supportrars skull, säger Torines.

Timrå IK inleder SHL-återkomsten med bortamötet i Oskarshamn på lördag, därefter väntar ett besök i Gävle för match mot Brynäs och efter det hemmamatcher mot Växjö och Malmö.

Efter det passeras det magiska datumet 29 september och dagen efter kommer topptippade Luleå, med ett antal välbekanta profiler i och kring laget, till Timrå för en match så många har längtat efter.

En kväll med fyllda läktare i NHC Arena.

En afton för svältfödda hockeyälskare.

Vad betyder det här ekonomiskt för er?

– Det kommer att underlätta säsongen. Vi har en publikintäkt i vår grundbudget som är lite mer än ett "allsvenskt år" och lite mindre än en säsong i SHL. Så det här ser bra ut. Vi har jobbat, och vi jobbar fortfarande, med olika scenarion och det här kommer att underlätta. Vi kommer att få bättre likviditet. Det här är väldigt positiva besked. Vi har bra kontroll och vi ligger långt framme.

Att publiken kommer att få återvända innebär inte att allt blir som vanligt. Snarare det "nya vanliga".

– Det är jätteviktigt att vi fortsätter att ta ansvar. Det behöver vi göra allihopa. Vi kommer att ha handsprit och se till så att folk håller avstånd.

Timrå IK jublade så klart efter regeringsbeslutet.

– Vi har haft möte nu på morgonen och känslan är att det är jättepositivt. Nu måste vi ta in all information och förhoppningsvis kan vi gå ut med all information i slutet på veckan om årskort och lösbiljetter.

För egen del har Jonas Torines inte fått chansen att se sitt Timrå IK inför välfyllda läktare. Sedan han flyttade till Norrland och kom till klubben har pandemin överskuggat det mesta.

Matchen mot Luleå 30 september är inprickad i kalendern med en extra stjärna.

– Det blir den första på riktigt och jag känner pirr. Jag vet hur laddade våra supportar, vår personal och våra partner är. Jag är otroligt lycklig.

På det sportsliga planet inleder Timrå med premiären mot Oskarshamn på bortais på lördag.

En spännande säsong startar snart.

– Vi kommer att erbjuda både glädje och sorg. Det kan jag lova.