JUST NU: Efter smällarna mot Timrå IK-stjärnorna – så hårt straffas Björklövens backbjässar

I den tredje perioden fick först Sebastian Hartmann lämna isen på bår efter en bentackling av Björklövens Daniel Rahimi. Efter att domarna konfererat en stund stod det klart att Rahimi ådrog sig ett matchstraff och fick lämna isen.

I samma period fick även Hugo Reinhardt kliva av isen efter en tackling mot huvudet från Alexander Hellström, en situation som lämnades utan åtgärd på isen.

Efter matchen meddelade domarteamet att både Rahimi och Hellström anmälts till disciplinnämnden. Hellström tackling bedömdes först ta i bröstet, men efter videokoll anmäls den också. Daniel Rahimi anmäls för kneeing.

Disciplinnämnden har haft ett sammanträde under dagen och meddelar nu sin dom.

Det blir fyra matcher för Daniel Rahimi, varav 6 000 kronor i böter. För Alexander Hellström väntar tre matchers avstängning.

Så här skriver disciplinnämnden i sin dom, gällande Daniel Rahimi:

"Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är utrett att Daniel Rahimi gjort sig skyldig till kneeing som bedöms som obehärskad. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning. Den avstängning som Daniel Rahimi nu ådöms bestäms till Björklövens nästföljande fyra matcher i HockeyAllsvenskan".

Disciplinnämnden menar att tacklingen medför hög skaderisk, och att skada inträffade. Nämnden menar också att det rör sig om återfall.

Alexander Hellström tilldöms även han 6 000 kronor i böter. Så här skriver disciplinnämnden i sitt utlåtande gällande honom.

"Det är utrett att Alexander Hellström tacklade motspelaren på ett sätt där huvuddelen av kraften träffade huvudet. Disciplinnämnden instämmer i att motspelaren i och för sig kunde ha gjort mer för att skydda sig själv och har ett visst ansvar (Vilket beaktas i straffmätningen).

Samtidigt går Alexander Hellström in med kraft och har en uppåtgående rörelse som förstärker tacklingens effekt mot huvudet. Mot denna bakgrund finner nämnden att Alexander Hellström gjort sig skyldig till en bestraffningsbar checking to the head som ska föranleda avstängning".