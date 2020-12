JUST NU: Har varit borta i nästan två dygn – sökandet efter försvunna kvinnan fortsätter med full styrka

Vid 15-tiden på torsdagen gick kvinnan ut för att handla på Coop i Vivsta – men kom aldrig hem. Vid midnatt anmäldes hon försvunnen av en anhörig.

Under fredagen sökte polisen, Missing People, hemvärnet och fjällräddningen efter kvinnan, men utan resultat.

Hon har snart varit borta i två dygn och letandet kommer fortsätta i full styrka under lördagen.

– Man har sökt under natten utan att anträffa kvinnan. Sökandet kommer fortsätta under dagen med fjällräddare, hemvärnet och polis. De sitter just nu i möte för att lägga upp insatsen, säger Marie Andersson, kommunikatör vid polisens regionledningscentral, vid 09-tiden på lördagen.

Under natten är det främst delar av centrala Timrå som sökts igenom, men under lördagen kommer även terrängområden att sökas av. Drönare kommer användas för att hjälpa polisen.

Polisen vädjar fortfarande till allmänheten att kontrollera utrymmen på sina gårdar, som exempelvis olåsta förråd, för att se om kvinnan tagit sig dit.

Även Missing People har kallat till en ny sökinsats med start klockan 10.00 på lördagen. Det går bra att ansluta löpande under dagen och samling sker på Köpmangatan 31 vid torget i Timrå.

Kvinnan är i 70-årålsdern och har enligt signalementet smal kroppsbyggnad och är 155 cm lång. Hon bar vid försvinnandet svarta byxor, svart mössa och gul jacka. Hon bär glasögon.

Tips och iakttagelser kan lämnas till polisen på telefonnummer 114 14. Om man ser kvinnan eller nyss har sett henne ska man däremot ringa 112.

Polisen misstänker i nuläget inget brott i samband med kvinnans försvinnande.

Texten uppdateras.

Missing Peoples råd och regler om du deltar i en sökinsats:

► Det är 18-års åldersgräns. Medtag alltid giltig legitimation till sökinsatsen.

► Det behövs ingen föranmälan. All information fås på plats.

► Ha kläder efter väder, tänk på att ha bra skor då sökinsats kan ske i skog.

► Ha gärna lager på lager för att hålla värmen vid kyla. Ta med ombyte så du kan ta på dig torra kläder om det behövs.

► Ni som har ficklampor får gärna ta med detta.

► Ta med matsäck, frukt, choklad, kex eller liknande för att kunna äta något under sökinsatsen. Viktigt att hålla energiförrådet på topp under tiden ni söker. Kom ihåg vatten och något varmt att dricka.

► Försök också ha din mobil laddad och ta gärna med ett extra batteri eller powerbank om du har.