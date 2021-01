JUST NU: Kommunala skolorna i Sundsvall stänger: "Vill inte att barn och unga är ute på vägarna"

SMHI gick under måndagen ut med en klass 3-varning för snöfall i Västernorrland.

Under måndagseftermiddagen beslutade Urban Åström, skoldirektör i Sundsvalls kommun, att alla kommunala grundskolor ska hållas stängda på tisdag.

– En stor del av våra barn och unga åker skolskjuts. Vi vill inte att de är ute på vägarna vid sådana här svåra förhållanden, säger Urban Åström.

Beslutet gäller även för grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Påbörjad distansundervisning, som för exempelvis årskurs 8 och gymnasiet, kommer att fortsätta som vanligt. Övriga elever kommer inte att ha en skoldag.

– Undervisningen är inställd och det finns inga förväntningar att eleverna ska plugga hemifrån, säger Urban Åström.

Personal kommer att finnas på alla skolor under tisdagen. Förskolor och fritidshem kommer att vara öppna för föräldrar som inte har möjlighet att ha sina barn hemma.

– Det här är ett beslut med kort varsel och det finns många barn som har föräldrar med samhällsviktiga arbeten. De som har behov av tillsyn bör kontakta sitt barns skola för att ta dialog kring hur det ska gå till, säger Urban Åström.

– Men vi uppmanar folk att stanna hemma.

Urban Åström säger att den pågående coronapandemin även vägde in i beslutet.

– Vi har redan ett ansträngt läge med covid-19. Det kommer sannolikt att förvärras och det är inte klart att all personal skulle kunna ta sig till skolan i snöstormen, vilket skulle kunna innebära stora klasser, säger han.

Kommer skolan hållas stängd även på onsdag?

– Det har vi inte tagit ställning till än. Det verkar som att vi är mest drabbade i morgon och att situationen kommer att se bättre ut på onsdag, så vi väntar med beslut tills i morgon, säger Urban Åström.

Engelska skolan i Sundsvall har också valt att hålla stängt.

– Vi stänger under tisdagen, men om inget skulle hända, är planen att vi kommer att köra som vanligt på onsdag, säger Pascal Brisson, rektor.

– Vi kommer att ha fritids öppet, men det kommer att vara begränsat öppet. Det innebär att föräldrar som kan hålla sina barn hemma ska göra det.

Även Heliås i Svartvik väljer att hålla öppet under tisdagen, meddelade skolan via V-klass under måndagen, men att elever kan stanna hemma och bedriva hemundervisning om det blir problem med transport till och från skolan.

I Ånge kommun kommer skolorna att hållas öppet som vanligt.

– Efter samråd har vi valt att hålla våra verksamheter öppna. Detta utifrån rådande info om väderläge, där vi just nu inte verkar bli lika drabbade. Vi följer dock läget hela tiden om det skulle bli någon förändring, säger Kent Ylvesson, skolchef Ånge kommun.

ST söker Timrå kommun.

Texten uppdateras.