JUST NU: Larm om misstänkt rörbomb i centrala Kramfors – polis på väg: "Spärrar av vägen"

Under måndagen ringde en person in till SOS Alarm efter att påträffat ett föremål som ska likna en rörbomb i centrala Kramfors.

– Föremålet ska vara i storlek med en kolsyrepatron. Den ska ligga på ett räcke cirka två meter utanför en trappuppgång, säger Andre Wadell och fortsätter:

– Inringaren hade direkt då varnat de som fanns i närheten av innergården att gå därifrån. Men just nu vet jag inte hur det ser ut med de som bor i trappuppgången. Det räddningstjänsten gör just nu är att spärrar av vägen in till innergården i väntan på polis. Samt vägen som går i närheten.

Maria Linne, från Regionledningscentralen berättar att polisen anlände strax innan 14:20 till platsen.

– I nuläget vet vi inte vad det är för någonting så därför ska polisen konsultera med bombgruppen, säger Maria Linne.

Texten uppdateras.