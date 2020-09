JUST NU: Nu inleds höstens älgjakt i länet – skicka in dina bilder här

Under måndagen den 7 september inleds höstens älgjakt i länet.

Därmed befinner sig ett flertal Sundsvalls-, Timrå- och Ångebor ute i skogarna.

Jakttiderna som gäller under 2020 till 2021 i licensområden och älgskötselområden är 7-27 september 2020 och 12 oktober 2020-31 januari 2021.

I oregistrerade områden (kalvområden) gäller 7–11 september 2020.

Målsättningen är att totalt fälla cirka 4 500 älgar inom älgförvaltningsområdena Älvarna och Örnsköldsvik.

