JUST NU: Rejäla vindar i Medelpad – så länge kan det fortsätta blåsa: "Kan flyga lite grenar"

SMHI har gått ut med en klass 1-varning för kuling längs med kusten. Det väntas blåsa nord- eller nordvästlig vind 15-20 m/s.

Även Trafikverket har gått ut med en varning, då det råder stark sidovind på Sundsvallsbron. De räknar med att vinden ska avta vid 16-tiden på fredagen.

– Det kan flyga lite grenar eller liknande. Men enligt prognosen kommer det inte komma upp i de nivåerna att vi talar om trädfall, säger meteorologen Per Holmberg.

Under fredagen och lördagen kommer det blåsiga vädret att hålla i sig. Dock kommer vindarna troligtvis att dämpa sig under lördagen. Samtidigt kommer solen att bjuda på värme. Även stackmoln kan förekomma.

– Det blir nog inte bli lika blåsigt på lördagen, tillägger Per Holmberg.

Under nätterna väntas minusgrader svepa in över Medelpad, men under helgdagarna kan temperaturen stiga till mellan fyra och fem grader. Trots det kan invånarna i Medelpad räkna med kyla.

– Även om temperaturen stiger i helgen kommer det nog kännas kallare eftersom det blåser, säger Per Holmberg.

Tidigare i veckan varnade SMHI för snöfall i länet. Om snön gör ett återbesök i helgen är fortfarande osäkert, men det är inte helt uteslutet.

– Snöfallet ligger lite längre norrut, men lokalt i Medelpad skulle det kunna bli nån by av snöhagel, säger Per Holmberg.

SMHI:s definition för Varning klass 1 kuling:

Medelvind från 14 m/s upp till 25 m/s. Farligt för fritidsbåtar och små yrkesfartyg. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.