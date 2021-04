JUST NU: Sänkt ålder för vaccination i Västernorrland – alla över 65 kan boka tid

På en presskonferens på onsdagen meddelade Karin Sellgren det som många velat höra en tid. Det blir en sänkning av ålder när det gäller vilka som kan boka tider för vaccinering.

Den nya åldersgruppen som kommer i spel är personer som är 65 år och äldre.

Personer som befinner sig i det nya åldersspannet kan börja boka tider via 1177, redan klockan 17.00 på onsdagskvällen. Regionen beslut att bjuda in yngre till vaccination kommer alltså när tillgången till sprutor kommer att öka.

– Vi har mer vaccin och tiderna har inte bokats upp i den mån vi trodde att det skulle göras så därför tar vi detta beslut, säger Karin Sellgren.

Gruppen 65 år och äldre är ungefär 30 000 personer i Västernorrland.

– Det är ungefär två och en halv veckas vaccinleverenser för att vi ska kunna vaccinera hela åldersgruppen. Det kommer bli väntetider och alla kommer inte få en tid direkt i början.

Enligt Karin Sellgren kommer vaccinationstakten att succesivt öka de närmsta veckorna kommer 12 000 doser att levereras till länet. 85 procent av alla över 80 år har fått den första dosen vaccin och 53 000 doser har delats ut i regionen.

– I dagsläget är 17 000 västernorrlänningar fullvaccinerade och 18 procent har fått den första dosen, säger Karin Sellgren.

Under vecka 16 kommer regionen få tillgång till de fjärde vaccinet, Janssen, som är ett engångsvaccin.

– Vi får bara 900 doser i första svängen och vi vet inte hur tillgången kommer se ut efter det.

Vidare under presskonferensen meddelade Karin Sellgren att det just nu är många som ringer telefonsupporten för att boka sin vaccinationstid. Hon uppmanade alla att i så stor utsträckning som det går att boka sin tid via 1177.

– Ta hjälp av en släktning eller en granne om det behövs. Det är inte svårt att boka via 1177 och man behöver ingen e-legitimation.

– Det är viktigt att veta att när man bokar tid så går det på ens födelsedatum och det går inte att boka om man inte uppnått rätt ålder. Då blir det ett stopp i systemet, säger Karin Sellgren.