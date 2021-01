JUST NU: Singelolycka på Sundsvallsbron – ena körfältet avstängt

LIVE-TV: Vi sänder live från olycksplatsen vid Sundsvallsbron

Larmet om olyckan kom in till SOS vid 09.52 på torsdagen och kom in via Icall.

Det är ännu oklart hur olyckan har gått till, men den ska ha inträffat i norrgående riktning vid norra brofästet vid avfarten till Skönsberg.

– En person är förd till sjukhus med ambulans, säger Lars Rydstedt, inre befäl vid räddningstjänsten i Medelpad.

Polisen ska beställa bärgning av bilen.

– Det är stopp precis där, men det går att leda om trafiken via avfarten ner till rondellen, säger Lars Rydstedt.

Enligt ST:s reportrar på plats är det långa köer i trafiken i området till följd av olyckan.

Trafikverket gick tidigt på torsdagsmorgonen ut med en varning för starka vindar på Sundsvallsbron. Varningen väntas hålla i sig till 16-tiden och göra det besvärligt för trafiken som färdas på sträckan.

– Det är stark sidovind på bron, säger Lars Rydstedt.

Texten uppdateras.