JUST NU: Son dömd till rättspsykiatrisk vård för dråp på sin mamma – bråk om matvaror slutade i tragedi

Våldsdådet skedde den 13 april i Haga i Sundsvall och den 9 juni åtalades mannen för mordet på sin mamma.

Sundsvalls tingsrätt menar att det i stället handlat om dråp.

Rätten har övervägt om mannen ska dömas för mordet på sin mamma eftersom han har utdelat flera knivhugg mot mot henne och därför hade chansen att hejda sig. Tingsrätten konstaterar dock att det har varit ett snabbt händelseförlopp bland annat eftersom mamman inte hade några typiska avvärjningsskador.

Det snabba händelseförloppet gör att gärningen ska bedömas som dråp och inte mord, skriver rätten i domen.

Familjetragedin inträffade under en dag i påskas i Haga. Under den aktuella kvällen hade pappan och sonen varit på mataffären och handlat. Sonen lämnades av hemma och pappan åkte iväg för att uträtta några ärenden.

Därefter ska mamman ha blivit arg när sonen packade in varorna fel. Under rättegången sa mannen att hans mamma knuffade undan honom och skrek att han skulle gå därifrån. Sonen har under huvudförhandlingen uppgett att han på grund av det kände rädsla och ilska och att därför tog tag i hennes hår och knuffat undan henne. När hon ramlat omkull tog han en kniv från köksbänken och högg henne.

I domen står att mannen sagt: "När jag förstod vad jag gjort blev jag förtvivlad och kramade henne."

Av ett rättspsykiatriskt utlåtandet framgår att mannen har begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

Tingsrätten dömer mannen till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för dråp.