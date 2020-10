JUST NU: Trafikkaos på flera håll i Sundsvall: "Katastrof"

LIVE-TV: Trafikkaos i Sundsvall under måndagsrusningen – se sändningen här:

Den tillfälliga bron över Selångersån i centrala Sundsvall är avstängd sedan måndagsmorgonen. Kommunen hänvisar i första hand trafiken till gamla E4 och Kronolottsvägen vid Västermalm. Men under dagen inträffade en olycka på Sundsvallsbron vilket gör att norrgående trafik leds om via just gamla E4 genom Sundsvall.

Norrgående körfält på E4 över Sundsvallsbron väntas vara avstängt åtminstone fram till klockan 18.00.

Läsare som har hört av sig till ST vittnar om långa köer längs Landsvägsallén, Universitetsallén, Björneborgsgatan och fler viktiga leder i centrala Sundsvall.

"Katastrof på Universitetetsallén", berättar en läsare för ST. "Helt stopp på Björneborgsgatan mot stan", skriver en annan.