JUST NU: Tunga domen mot Timrå IK-spelarna – så länge blir duon borta

Timrå IK drabbas av en avstängningssmäll.

Erik Walli Walterholm har redan gått ut och berättat om ångern efter tacklingen mot Adam Plant.

Den fula axelsmällen träffade rakt i ansiktet på Plant, som inte kunde fullfölja matchen för Björklöven.

– När jag såg att den träffade huvudet så, ja... det var tufft. Sedan fick jag höra om hans skadehistorik sedan innan, man vill aldrig skada någon, sa Walterholm då.

Nu stängs han av i sex matcher för den förseelsen.

Walterholms tackling:

Efter matchen anmäldes också Viktor Lodin till disciplinnämnden.

Domaren David Bergman berättade efteråt att de missat en armbågstackling som träffat Zach Blomqvist högt.

För det får Lodin fyra matchers avstängning, meddelar disciplinnämnden nu.

Lodins tackling:

För Timrå innebär det här att en duo som sammanlagt gjort 38 poäng för laget kommer saknas de kommande matcherna. Laget har nu bara elva tillgängliga forwards – men de kommer inte att jaga ersättare för det.

– Då får de andra spela mer. Nej, men vi kanske plockar upp någon från juniorerna då eller lånar in någon tillfälligt. Men vi kommer inte ta in något bara för att täcka de här matcherna. Vi får se hur vi löser det i så fall, men det är inte aktuellt att täcka upp något bara för avstängningar, sa sportchefen Kent Norberg till ST-sporten under måndagen.