K-rauta lämnar Birsta – här är fastighetskungens krav efter beskedet: "Kommer att påbörja förhandlingar"

Under torsdagen kom beskedet från Kesko i Sverige, moderbolag till bland annat K-rauta, att byggvaruhuset kommer att stänga i Birsta under hösten. Istället väljer man att satsa på sitt andra varumärke K-Bygg Fresks som förvärvades under fjolåret och har sitt byggvaruhus i Nacksta.

För fastighetsägaren Stig Svedberg och Tvättbjörnen kom inte beskedet som en överraskning.

– Nej, jag har känt till planerna en tid, men informationen har varit omfattad av sekretess, säger Stig Svedberg.

För ett halvår sedan köpte Svedberg fastigheten i Birsta.

– Jag hade inte aning om deras planer då. Det var en trygg affär för oss då det fanns ett långt hyreskontrakt med K-rauta, säger han.

Ångrar du dig?

– Nej, absolut inte. Det är ingen ko på isen för mig på grund av det här. Det finns stora utvecklingsmöjligheter.

K-rauta har ett hyreskontrakt med Tvättbjörnen som sträcker sig i fem år till. Inom kort räknar Svedberg med att förhandlingar med bolaget kommer att påbörjas.

– Som jag ser det får de antingen betala hyra i fem år till eller så köper de ut sig från sitt kontrakt. Jag räknar med att vi ska kunna komma överens på något sätt, säger Stig Svedberg.

Riskerar du att förlora hyresintäkter om det handlar om ett utköp?

– Så kan det bli, men vi har inte tänkt att det ska stå tomt i fem år heller.

Finns det intressenter redan nu?

– Det är för tidigt att säga ännu. Vi har inte varit i kontakt med någon, men jag vet att det finns företag som söker den här typen av yta som ligger i ett väldigt attraktivt område.

Istället är Svedberg inne på att utveckla fastigheten och planerar att satsa för att locka nya hyresgäster.

– Det är en stor byggnad och vi kan tänka oss att dela av den i tre delar om det skulle behövas för att få in fler företag där. Det finns även en byggrätt där på ytterligare en fastighet och det var också en anledning till att vi köpte fastigheten, säger Svedberg.

Hur reagerar du på alla stängningar i Sundsvall den senaste tiden?

– Det gör ont i hjärtat. För mig personligen är det här inga konstigheter att en hyresgäst stänger. Det här är vårt jobb att utveckla och hitta nya hyresgäster. Däremot känner jag mig berörd av de senaste tidens händelser i Sundsvall. Det känns jättetråkigt för stan och det blir som en följetong.