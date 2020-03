Kan förlora miljoner – SCA, Kubal och Emhart mobiliserar mot corona: "Planerar för minimal bemanning"

Industrierna tar corona på största allvar och har tagit till samma åtgärder som stora delar av övriga samhället.

– Har man rest och passerat riskområden så sätts man i karantän. Tjänsteresorna har ställts in liksom alla möten som inte är absolut nödvändiga för driften, säger Oscar Johansson, vd på Kubal i Sundsvall.

De som jobbar på golvet i den tunga industrin kan väl knappast jobba hemifrån?

– Nej, men en del tjänstemän kan göra det. Vi är 450 personer som arbetar här och vi har en plan för hur vi ska klara oss om läget förvärras. Vi klarar till exempel produktionen även vid en halvering av personalstyrkan.

Kubal har inte drabbats ekonomiskt ännu.

– Det gör vi egentligen inte om det här håller på en begränsad tid. Vi kommer att kunna fortsätta producera aluminium men det klart, om det drar ut på tiden kan det bli problem på andra håll, till exempel med våra leveranser.

Även SCA mobiliserar mot corona men har inte heller drabbats ekonomiskt ännu. Produktionen är igång och leveranserna ut i världen fungerar utan större problem, till och med till Italien och Kina.

– Vårt fokus är omsorgen om människors hälsa, riskgrupperna, våra anställda och deras familjer. Processindustrin har ändå små bekymmer i jämförelse med andra, som vården eller hemtjänsten, säger Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör på SCA.

Skräckscenariot är att så många blir sjuka att produktionen måste stoppas. För ett företag som SCA med 20 miljarder i omsättning förra året, skulle det betyda stora förluster.

– Men jag har svårt att se hur det skulle kunna ske. Vi har vidtagit en rad åtgärder för att i första hand förhindra, och i andra hand fördröja smittan så att inte flera insjuknar samtidigt.

På Emhart i Sundsvall har man besöksförbud och en del tjänstemän som arbetar hemifrån. Men man har inga problem med att klara produktionen, montering av maskiner för glastillverkning.

– Inte än i alla fall. Det som kan bli problem längre fram är leveranserna in och ut ur Sverige. Man har ju sett på tv hur det redan är långa köer vid gränserna, säger Anders Löfvenmark, global manager for health and safety på Bucher Emhart Glass.