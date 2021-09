Kan skapa jättelucka – nu väntar nyckelmatch för SDFF: "Vet att det är en gyllene chans"

► Vi livesänder lördagens match mellan Sundsvalls DFF och Bollstanäs SK, med matchstart kl. 15.00.

Med nio omgångar kvar av Elitettan drabbar två av tabellens bottenkonkurrenter samman. Under lördagen ställs Sundsvalls DFF mot Bollstanäs SK, på NP3 Arena, i en match som väger oerhört tungt.

På förhand står SDFF på 16 poäng, ett par placeringar ovanför nedflyttningsstrecket.

Bollstanäs är näst sist, strax under strecket, med 5 poäng.

Gästerna behöver vinna för att knappa in. SDFF kan rycka ifrån ytterligare med en vinst.

– Det är en jäkla skön känsla. För någonstans är känslan att de måste vinna. Avståndet får inte bli större för dem och det är inte så många matcher kvar. Den känslan ska vi ha med oss, att vi inte har den paniken. Vi ligger elva poäng före nu och i värsta fall blir det åtta poäng, och det är väl ingen fara så. Samtidigt kommer vi att gå för att vinna matchen, säger Mikael Melin Bhy, huvudtränare i SDFF.

SDFF och Bollstanäs har, tillsammans med Borgeby FK, varit de tre lagen som konstant tampats i botten. Nu har dock SDFF sprungit ifrån båda och till och med om IFK Norrköping.

Backar vi bandet till det senaste mötet mellan SDFF och Bollstanäs i juni såg läget helt annorlunda ut. Då låg SDFF sist med två poäng, Bollstanäs strax ovanför strecket med tre.

SDFF vann matchen och har sedan dess tagit ytterligare elva poäng. Bollstanäs har tagit två.

– Jag tror att den matchen var viktig för oss mentalt. Vi hade två poäng och det kändes som att tåget snart skulle gå. Efter matchen mot Bollstanäs vann vi mot BP hemma och Alingsås borta. Så det hände någonting där som var väldigt avgörande, säger Melin Bhy.

SDFF-tränaren är inne på känslan av att Bollstanäs måste vinna. För sitt eget lag känner han inte samma sak.

– Vi har inga krav alls på oss. Vi går ju för att vinna, men vi har som sagt ingen panik. Vi pratar inte alls resultat, poäng eller avstånd i tabellen. Utan det här är en match som vi har väldigt goda chanser att vinna och som vi ska göra allt för att vinna, säger Melin Bhy.

– Men det är klart, alla tjejer är medvetna om det. De läser ju också tabellen. De vet att det här är en gyllene chans att skapa ett ännu större avstånd ner och efter den här matchen är det bara åtta matcher kvar. Det är klart att 14 poäng plus målskillnad ... då ska de liksom gå rent resten. Så det blir en spännande match.

Du är inne på avståndet ner om ni vinner – vad skulle det betyda för er att vinna den här matchen?

– Egentligen ingenting. Även om det skulle vara ett skönare avstånd så är det fortfarande inte klart. Så det skulle inte betyda något på det sättet. Men det skulle så klart vara ett stort steg mot att hålla sig kvar.

► Matchen

Lördag 4 september (15.00): Sundsvalls DFF–Bollstanäs SK (NP3 Arena).

► Läget i laget

Förutom ett par långtidsskador ser skadeläget relativt ljust ut i SDFF. Frida Olsson är fortsatt otillgänglig på grund av skada, men börjar närma sig spelskick. Olivia Wänglund stukade foten i senaste matchen och det är osäkert i vilken grad hon kan delta, men Mikael Melin Bhy räknar i alla fall med henne i truppen.

► Så spelar Sundsvalls DFF

Preliminär uppställning (4–3–3): Isabelle Nordlund – Juulia Grönlund, Amanda Hagelberg, Sophie Brundin, Alva Eriksson – Olivia Wänglund, Emelie Dahlin, Julia Melin Bhy – Maja Winsa, Ebere Orji, Lee Winroth.

Bänken: Clara Ekstrand (mv), Anna Gornell, Felicia Thörngren, Olivia Strand, Ida Åkerlund och Linnéa Strand.

► Notera att ...

... SDFF och Bollstanäs har mött varandra tre gånger i år; två träningsmatcher och en seriematch. Av dem har SDFF vunnit två och spelat oavgjort i en.

... Bollstanäs har agerat under sommaren. Dels har de brutit med sin tränare och tagit in en ny, dels har de plockat in sex nya spelare. Dessutom har de nyligen ingått ett samarbetsavtal med AIK likt det SDFF sedan tidigare har med Djurgården.

► Så följer du matchen

Matchen livesänds på ST.nu.

► Nästa match

Lördag 11 september (14.00): Sundsvalls DFF–Umeå IK (NP3 Arena).