Känslosam Hallenius följde Giffarnas fall – pekar ut detaljen som brast: "Vi tog det för givet"

Han följde hela slutspurten från distans och såg avgörande matchen mot AIK från Cypern.

Linus Hallenius blev minst lika nedslagen som alla andra med GIF-sympatier.

– Piss känns det. Det blir så tomt och trist när det blir definitivt. Jag trodde på det in i det sista, och när du och jag pratade för ett tag sedan så såg det så bra ut. Sedan kom de två viktiga matcherna mot AFC och Helsingborg och då förändrades läget, säger 30-åringen.

Han som lämnade laget i somras för spel med cypriotiska Apoel har slitits mellan hopp och förtvivlan.

– Energin och tron kom tillbaka till gruppen på slutet kändes det som, men tittar man på matcherna mot AFC och Helsingborg så är det så viktigt att få in första målet. Man hade kanske marginalerna med sig någon match innan, men överlag känns det som en säsong där marginalerna varit på andra sidan, säger Hallenius.

GIF:s tidigare lagkapten känner personligen ett ansvar i att det gick som det gick.

– Hela försäsongen och första halvan var jag med, så jag känner stor delaktighet. Dessutom var det ett jobbigt läge jag lämnade klubben i, men jag hade en stark tro på att de skulle lösa det. Att se från sidan att det blir degradering känns inte bra.

Vad är din analys kring att det slutade med nedflyttning?

– En rad olika saker skulle vi gjort bättre och annorlunda, allt från små till stora. Slår man ihop allt har det helt enkelt blivit så att största delen som gjorde oss bra förra året inte fanns där i år.

En detalj som både spelare och ledare har tryckt på tidigare var den starka lagsammanhållningen och gruppdynamiken man hade under 2018. Den styrkan fanns inte på samma sätt under årets säsong, något som bland andra tidigare tränaren Joel Cedergren vittnat om under året.

– En av de största punkterna vi pratade om förra året var att ha en jäkligt stark grupp som drog åt samma håll. Det var mycket glädje, man kämpade för varandra och vi hade en gemensam tro och målbild. Sedan ska man också komma ihåg att förväntningarna var noll och vi hade allt att vinna, i år var det lite tvärtom. Om man då tappar fundamentet är det svårt. Det vi gjorde förra året var kanske för bra för att vara sant, då får man inte tappa ödmjukheten, säger Linus Hallenius.

Efter 2018 valde GIF att spetsa och samtidigt minska spelartruppen och flera starka namn värvades in i vintras.

– Förra året var det kanske lite tydligare vad alla spelare hade för roller. Det är både på gott och ont, men vi hade en startelva och sedan ett par spelare som var väldigt nära. Utöver det hade vi spelare som accepterade sin roll och gav allt på träning och pushade. Jag vet att Ferran till exempel hyllade Amaro (Bahtijar) för sättet han kom till träning på varje dag även fast han inte spelade. I år spetsades truppen och blev mindre, och där fanns en utmaning i att få gruppen att fungera och hitta rätt dynamik.

Linus Hallenius fortsätter:

– Kanske blev det fler egna agendor än en gemensam. Det kan handla om allt från kontraktssituation till vart man var på väg, alla levde kanske lite mer för sig själv.

Gjorde ni något för att hantera det här?

– Ja, vi var ganska tydliga tidigt med känslan i gruppen och hur vi upplevde det. Vi hade ett spelarråd som diskuterade ganska ofta med ledarna och de kände till utmaningen i det. Det är väl också en läropeng, det var kanske något vi tog lite för givet. En styrka förra året var att vi jobbade aktivt med det.

Linus Hallenius nämner exempel som att spelarna skulle hälsa på varandra på morgonen, man bytte platser vid samlingsborden och försökte hitta på aktiviteter utanför planen. Dessutom var laget på träningsläger utomlands 2018, något som man inte var i år.

GIF Sundsvall ligger nästan alltid i botten av Allsvenskan och slåss. Egentligen är det här en naturlig säsong, men bygger man en stark grupp kan man göra saker bättre. Det lyckades vi med förra året

Samtidigt som Linus Hallenius är ledsen och besviken över att GIF Sundsvall åkt ur Allsvenskan ser han med förväntan fram emot vad som komma skall.

Som supporter på distans vill han veta allt om kommande lagbygge.

– Precis som alla andra är jag nyfiken och förväntansfull på hur man kan formera en trupp, vem som blir tränare och vad man kliver in med för känsla nästa säsong. Jag hoppas och tror att alla vill studsa tillbaka direkt, men det är viktigt att ekonomin hänger med och det verkar Hans (Selling, ordförande) vara noga med.

Hur tycker du klubben ska agera?

– Jag vill se spelare som verkligen vill vara i Sundsvall och spela för Giffarna, att man ger allt. Det finns några med kopplingar till stan som Tobbe, Myrestam och Dennis som jag såg öppnade för att stanna. Det finns en stomme GIF-profiler och så får man hoppas det kommer lite yngre spelare som kan visa upp sig och ta chansen. Det blir ett pusslande.

När degraderingen nu är ett faktum vill Linus Hallenius blicka framåt. Han hoppas att alla inblandade i det dystra GIF-året 2019 analyserar vad som gick fel.

– Förhoppningsvis lär man sig något av allt. GIF har åkt ned tidigare direkt efter succéår och det är lite underligt. Det finns nog någon lärdom att dra av det, att man inte ska bli förblindad av att det går bra utan förstå varför, behålla det och utvecklas, säger ex-kaptenen.