Känslosamma orden från pappersfackets ordförande efter hårda smällen: "Alla mår dåligt"

Många har jobbat hela sitt yrkesverksamma liv på fabriken. Jan Öberg berättar att han själv jobbat 31 år på fabriken och han var på onsdagsförmiddagen märkbart rörd.

Han hade tidigare haft lite insikter i vad som var på gång. Men trodde inte att beslutet skulle vara så drastiskt.

– Självklart är man överraskad. Vi hade räknat med att få fortsätta köra och kanske lägga ner någon maskin. Men det här blev liksom lite mer när vi fick veta att vi ska stänga ner allting, säger Jan Öberg.

Han jämför med när Ortviken i december 2015 stängde ner pappersmaskin 2.

– Det hade vi väntat på och så tänkte vi kanske att det skulle bli den här gången också, att en maskin stängdes ner. Det här är såklart mycket, mycket större, säger Jan Öberg.

Ändå har produktionen trappats ner successivt sedan i mars.

– Som det har varit nu har vi kört maskiner till och från. Det har inte varit någon höjdare att komma till kontoret på morgonen och läsa rapporterna heller och se att en maskin går då och två går då – och att man blir överlycklig då tre går, säger han.

Under perioden sedan i våras har man under en period haft permitteringar och sedan återgått till verksamheten. Då trodde man att man skulle köra under sommaren, men det har bara blivit mindre och mindre.

– Det är klart att coronan har påskyndat det. Det har varit ohyggligt dåligt nu och känns så. Många har haft den känslan och det har varit sådant snack. Jag tror att många känt att när vi inte kör – så känns det inte bra. Förr har det gått upp och ner i vågor, nu har man kört något och sedan stängt ner. Det har inte sett ljust ut alls med ordrar och så, säger Jan Öberg.

Enligt honom står det klart att produkten inte är lika efterfrågad på marknaden.

– Hur jäkligt det än är så måste man ha förståelse. Tidningspapper är inte framtiden, men man har ändå haft förhoppningar hela tiden att man ska få fortsätta. Det är många som det här kommer att bli tragiskt för och alla mår dåligt, säger han.

Själv så hade Jan Öberg räknat med att gå i pension i år, men tänkte vänta till nästa år för att få in en ersättare. Man räknade med att fabriken skulle fortsätta som vanligt i 5, 10 kanske 20 år till.

– Så det känns ännu tyngre nu. Det var inte såhär man ville avsluta, säger Jan Öberg.

Nu väntar förhandlingar om framtiden.

– Det är klart det blir tufft. Det här kommer bli jättetufft. Vi har ett varsel som vi ska komma överens om och det kommer göra mycket för framtiden för oss och våra medlemmar, säger han.

Förutom omkring 800 SCA-anställda som berörs väntas det även påverka entreprenörer och Sundsvalls kommun, enligt Jan Öberg.

Roger Boström är ordförande för Pappers Östrand och känner med sina kollegor på Ortviken.

– Vi har ju mycket samarbete mellan fackklubbarna och känner varandra, så det blir såklart känslomässigt, säger han.

Enligt honom ska inte personalen på Östrand påverkas av beskedet, då det är separata LAS-kretsar.

– Vi har varit rätt skarp på det tidigare men det ska förhandlas nu så jag vill inte lova för mycket. Men jag skulle påstå att vi inte ska drabbas, i alla fall när det gäller Pappers, säger Roger Boström.

I förlängningen dras dock även Östrand in, om än i en mindre omfattning. Vid sidan om de 900 000 årston blekt sulfatmassa som Östrand producerar, producerar fabriken även 100 000 ton CTMP-massa. När den nya produktionen av CTMP-massa är igång på Ortviken stängs den delen på Östrand.

Men det ska inte beröra personalen, menar Roger Boström.

– Det jobbar mellan 30 och 40 personer där men vi kommer att behöva fylla på i övriga fabriken. Så jag tror inte vi behöver några uppsägningar, säger han.