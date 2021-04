Karin och Alexander öppnar outlet vid E4 i Harmånger: "Ska bli en destination med en upplevelse"

Karin Benitez och hennes man Alexander började titta efter en lokal för ett webblagerhotell. De var inte platsberoende, utan hade hela Sverige som spelfält. Då pratade Karin med en gammal kollega som nu bodde i Harmånger, som tipsade om att det fanns ledig yta i samma byggnad som butiken Himmelriket.

– Jag hade aldrig varit i Harmånger innan. När vi fick se lokalen växte möjligheterna och vi kände att här kan vi starta outlet, säger Karin.

Det fanns ingen tanke på att starta outlet från början, men i januari fick familjen tillgång till lokalen och arbetet startade. Det var allt från renovering till att köpa in varor och fixa personal. Den första maj öppnar de Kronan Outlet.

– När vi kom hit var väggarna orangea och gav inte alls intrycket vi ville. Så det har tonats ner.

Hon beskriver det som att de står på tre ben i lokalen. De har kvar loppisen där man kan hyra in sig, de har startat ett webbhotell där två e-handelsföretag hyrt in sig i dagsläget och sist men inte minst: Outleten.

– Vi kommer sälja dam- och herrkläder från Bestsellers, som bland annat är märken som Vero moda och Vila. Sen ser vi möjlighet att utveckla med barnkläder också. Många andra outlets tar in det som inte blir sålt från andra butiker, här är det lite tvärtom, vi tar in säsongens varor som är här och nu. Det ska vara lyxigt mode som fler har råd med.

Förutom kläder, loppis och webblagerhotell finns det vidare planer. Först ska det bli ett kafé i anslutning till lokalen, och man ser också över en lekplats, hundhage och laddstolpar till elbilar.

– Ordet vi i hela byggnaden går efter är "ladda". Det kan vara att man stannar och laddar upp med våra produkter, eller att man behöver ladda på med energi eller batteri. Det ska bli en destination med en upplevelse, och läget utmed E4 är perfekt.

Det är inte första gången det kommer in nya, entusiastiska entreprenörer i lokalen. Men de har inte klarat det och tvingats lämna. Senast det var någon verksamhet i lokalen var för över ett och ett halvt år sedan. Vi frågar Karin hur de ska vända den negativa trenden.

– Den största skillnaden är att vi står på fler ben med verksamheterna. Sen att vi verkligen går in till 100 procent för outleten, så jag ser inte varför det inte skulle funka. Att starta under en pandemi kan vara en risk också, men i och med att vi tror att handeln blir med ett flöde så blir det bra. Vi tror att folk stannar på vägen, eller att de i närheten kommer hit, men under olika tider och dagar.

Familjen kommer bo kvar i Uppsala och arbetar på med sina jobb. Alexander är konsult och Karin är vd för ett ortopedtekniskt företag. Även om de inte haft någon outlet tidigare har de erfarenhet inom försäljning, och de kommer åka till Harmånger för att se till sin verksamhet.

– Vi har vår vision där vi satsar allt, och vi tror att personalstyrkan kan förmedla det vidare.