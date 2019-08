Karlsro flyers redo för somrigt möte i Ljungaverk: "Hoppas på lite mer långväga besökare"

Det är en förhållandevis lugn och avspänd Sven-Ingvar "Svensken" Eriksson som rullar in på klubbområdet i Ljungaverk. Ett område där några nya skyltar, en nyslagen äng och ett tillfälligt stängsel egentligen är det enda som skvallrar om att någonting stort är på gång. End of Summer Meet 2019.

– Vi har ju hållit på några år nu och det är väl inte så mycket nytt direkt. Vi brukar ligga runt 200 bilar, och jag hoppas på lite mer långväga besökare till utställningen i år då vädret ser ut att bli bra, säger Karlsro flyers ordförande.

En signal på det sistnämnda har redan kommit då en Trans Am-klubb från Mälardalen hört av sig och flaggat för medverkan.

– De har hört av sig och kollat om de kan få vara på en egen plats i så fall, och det fixar vi såklart om de dyker upp, säger "Svensken".

Den som följt klubbens inlägg på Facebook vet också att det varit en del skadegörelse på området under sensommaren. Något "Svensken" hoppas att man nu har sett det sista av.

– Det är trist att det hänt en del saker, och man blir såklart besviken då vi lägger ner en massa jobb på att se till att det händer saker i Ljungverk, så förhoppningsvis så slipper vi det nu framöver, slutar han.

