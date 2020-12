Kartläggning: Akut platsbrist inom kriminalvården – här är årets våldshändelser mot anställda på Saltvik

Jämfört med helåret 2019 har antalet hot- och våldsincidenter på landets anstalter ökat med 18 procent. Samtidigt har incidenterna på landets häkten minskat något. Det visar statistik från Kriminalvården.

Fram till den 12 december i år har 30 incidenthändelser rapporterats in av personalen på Saltvik. Alla rapporter går under kategorin våld eller hot mot kriminalvårdstjänsteman under eller utanför arbetstid. Dessutom finns det ytterligare ett tiotal hot- och våldsrapporter som fortfarande är under utredning.

Radomir Sarkan är anstaltschef på Saltviksanstalten.

– Situationen är bekymmersam och ansträngd. Mängden ordningsstörningar leder till mer arbete för personal. Risk finns att vi inte har tid till vissa andra uppdrag, säger han.

Ser ni den här trenden på Saltvik, med ökade ordningsstörningar?

– I ett tidigt skede innan man beslutade om dubbelbeläggningar gjordes en riskanalys. Vi visste om att det skulle bli fler ordningsstörningar. Det som sker på Saltviksanstalten är inte unikt, det sker runt om på fängelserna i Sverige.

Han fortsätter:

– Fler negativa ledare på mindre yta renderar i större friktion mellan intagna som leder till mer hot och våld. Intagna som befinner sig på en klass 1-anstalt har oftast ett dokumenterat våldskapital, och tyvärr så drar de sig inte för att använda det.

Innebär det här att personalen utsätts för en större risk?

– Absolut, dock har vi vidtagit åtgärder för att minimera riskerna. Åtgärder i form av ökning av bemanning och införandet av särskilda rutiner.

En stor kartläggning som Allehanda.se har gjort visar det dokumenterade våldet och hoten mot kriminalvårdarna, månad för månad.

4 januari 2020.

Normalavdelningen. Hot. Intagen säger att han ska "fucka upp" chefen. Händelsen hanteras som misskötsamhet.

17 januari 2020.

Fenix. Hot. En intagen blir upprörd och hotar att han ska döda en i personalen. Han säger även att han ska göra ett rymningsförsök. Han säger att han har gjort två vapen som personalen aldrig kommer att hitta. Han kastar sönder sin klockradio mot kameran i cellen.

Händelsen hanteras som misskötsamhet och polisanmäls.

9 februari 2020.

Fenix. Hot. En intagen ringer upp till kontrollrummet och säger "Ni som sitter i fittbevakningscentralen, vad håller ni på med? Ni ska inte jiddra med mig era horungar. Jag kommer att klippa den jag har retat mig mest på era horungar. Jag kommer ut snart då ska jag plocka er, jävla fittor."

Händelsen hanteras som misskötsamhet.

14 februari 2020.

Säkerhetsklass 1. Våld. Under ett pågående bråk mellan intagna då personal skulle sära på dem blir personal biten av en intagen. Den ena intagna återgick till avdelningen, och den andra placerades på avskildhetsavdelningen.

Personal uppsöker sjukvård och tillbudsanmälan och misskötsamhetsanmälan upprättas.

25 februari 2020.

Normalavdelningen. Hot. En intagen är arg för att han har fått tofflor utvisiterade från sitt bostadsrum. Då säger den intagne: "du ska tänka på din attityd, jag kommer att avtjäna mitt straff en dag och kommer komma hem då". Sedan säger den intagne "Knuffa mig inte, din jävla råtta".

Ärendet hanterades som misskötsamhetsärende.

26 februari 2020.

Normalavdelningen. Hot. Personal ska ta ut en intagens sängkläder från cellen. Den intagne säger att han ska sticka ner ett slipat vapen i halsen på en personal. Personal drog larmet och en slipad tandborste anträffades i cellen.

I utredningen framgår det att händelsen borde ha polisanmälts men att någon anmälan aldrig upprättades.

28 februari 2020.

Normalavdelningen. Våld. En intagen gör ett utfall mot personalen. Frukostvagnen välts och kokande vatten spills över all personal. En intagen börjar "vifta med armarna" mot personalen. Personalen delar ut tre slag mot den intagnes mellangärde. Slagen ger effekt och får den intagne ur spel. Personalen får ner honom på marken och får kontroll och sätter på handfängsel. Personal skickas till sjukhus. Lärdom: vattenkokaren ska inte stå på frukostvagnen utan hanteras av personal.

Arbetsskadeanmälan upprättas och polisanmälan görs.

07 mars 2020.

Häktet. Hot. En intagen uttalar hot när han inte får gå på promenad som han vill. Han säger då: "Jag ska ta dig" till personalen.

17 mars 2020.

Säkerhetsklass 1. Hot. En intagen ringer till personalen och säger att de "pissar" på honom. Under samtalet säger den intagne att han ska "klippa" personalen.

Händelsen polisanmäls.

3 april 2020.

Avskildhetsavdelningen. Hot. En klient blir upprörd när han inte får ta med schampoflaska och babyolja in på sitt rum. Han blir hotfull och personalen använder pepparspray. Den intagne tas ner på marken. Larmstyrka anländer.

Personal erbjuds krisstöd. En tillbudsanmälan upprättas.

9 april 2020.

CV-huset. Hot. En före detta intagen ringer till och säger att hon ska "plocka den jävla fittan". Den före detta intagna nämner också namnet på en anställd på Saltvik. Händelsen polisanmäls.

12 april 2020.

Säkerhetsklass 1. Våld. En intagen ber personalen om snus. Han får inte det då han sitter i en steril cell. Mannen blir då aggressiv och gör ett utfall mot personalen och viftar med armarna. Pepparspray används. Celldörren gick att stängas och den intagne erbjöds att bli sanerad i ansiktet mot pepparsprayen.

Händelsen polisanmäls.

12 april 2020.

Säkerhetsklass 1. Hot. En klient är upprörd över att han har blivit väckt på fel sätt. Hotar personalen med "en dag ska du få se".

Ärendet hanteras som misskötsamhet och polisanmäls.

16 maj.

Normalavdelning. Våld. Tumult och brottning uppstår efter förflyttning av intagen. En anställd får smärta i underlivet då han gjorde illa sig under brottningen.

En incidentrapport och en arbetsskadeanmälan görs.

25 maj 2020.

Fenix. Våld. En intagen börjar gå mot en personal. Plötsligt kastar den intagna vatten i ansiktet på kriminalvårdaren. Den intagne tas till avskildhet. I förhör berättar den intagne att det var hans inre röster som sagt till honom att kasta vattnet.

29 maj 2020.

Fenix. Hot. En personal visiterar ut ett järnrör som kommer från en solstol på rastgården. Två intagna blir irriterade och hotfulla. Personalen sätter upp en stoppande hand och den intagne får handen i bröstet och slår undan den.

Händelsen polisanmäls.

26 juni 2020.

Säkerhetsklass 1. Våld. En intagen vill inte gå till dagens sysselsättning. Den intagne springer ut och skriker och börjar slå mot personalen. Personalen får ett slag med näven över kinden och läppen.

Personalen får krisstöd och skickas till sjukvård. En anmälan till försäkringskassan är upprättad. En anmälan om misstänkt misskötsamhet upprättas. Tre skadeanmälningar görs.

3 augusti 2020.

Normalavdelning. Hot. En intagen säger "jävla idiot och jävla horunge" till en personal. Sedan spottar den intagna på personalen och säger "kom in då så slår jag ihjäl dig".

Händelsen polisanmäls.

3 augusti 2020.

Normalavdelningen. Våld. Två intaga skulle byta avdelning. Fullt slagsmål bryter ut mellan kriminalvårdare och intagen. Pepparspray används. Två i personalen får blåmärken och en personskadeanmälan är upprättad.

En intagen polisanmäls för våld mot tjänsteman.

13 augusti 2020.

Häktet. Hot. En intagen hotar personalen på ett språk hen inte förstår. Personalen känner stark oro för sin egen och kollegans säkerhet.

Händelsen polisanmäls.

Händelse 20 augusti 2020.

Häktet. Hot. En intagen hotar med att ställa till ett helvete för personalen om han inte får medicinerna. Detta efter att personalen har efterfrågat en intagnes personnummer.

Händelsen polisanmäls.

24 augusti 2020.

Häktet. Hot. En intagen vill få tillstånd att ringa till sin pojkvän. Det tar tid och till sist säger den intagne:

"Jag kommer snart att fucka ur, ni kan ta det som ett hot om ni vill, skitsamma".

31 augusti 2020.

Häktet. Hot. Häktet får information från häktet i Luleå att brevväxlingar har skett mellan två interner. I brevet ska det ha stått "Skickade du någon tidning? Ska öppna en plit."

Den intagne avskils och beredskapsläget höjs.

4 september 2020.

Säkerhetsklass 1. Våld. En anställd blir slagen i ansiktet när hen ska säga god natt till en intagen. Slaget träffar vid läppen. Den intagne berättar i förhör att det var rösterna som sa åt hen att slå personalen.

Den intagne transporteras till isolering.

30 september 2020.

Häktet. Besöksavdelning/rum. Hot. När den intagne transporteras tillbaka från besöksrum blir hen arg och säger till personal: "When I get out of here I will burn some of you". Den intagne blev arg för att hon måste byta om för att träffa sin advokat.

30 september 2020.

Häktet. Våld. En intagen har efter ett rymningsförsök från tingsrätten i Ångermanland blivit våldsam och skallat och bitit personalen.

När de anländer till Saltvik igen så slår den intagne personalen över revbenen. Personal använder försvarsspray. Händelsen polisanmäls.

8 oktober 2020.

Våld. Normalavdelning. En intagen gör kraftigt motstånd när han blir transporterad till isolering. Väl framme i cellen börjar den intagne kasta sin fläkt och papperstunna mot personalen. De pepparsprayar honom. Men han fortsätter kasta. Tumult uppstår och personalen får två blodiga sår på vänster arm.

En polisanmälan, arbetsskadeanmälan samt en rapport om tillbud görs.

13 oktober 2020.

Normalavdelning. Hot. En anställd får ett samtal hem där en okänd röst hotar att det kommer hända hen och hens mor något. Samtalet bandas av den anställde som bevis.

Den anställde ringer till vakthavande på Saltvik som kontaktar polisen, beredskap och kriminalvårdschefen. Polisen patrullerar utanför den anställdes bostad under kvällen och natten.

Händelsen utreds och hanterat efter rutinerna om personskydd och polisanmäls. Den anställde erbjuds stöd.

23 oktober 2020.

Häktet. Hot. En intagen är arg och frustrerad och hotar en kriminalvårdare att han ska elda upp den anställde.

En polisanmälan görs.

9 november 2020.

Häktet. Hot. Arg intagen kallar personalen för "horungar" och kastar kaffekoppen i väggen. Den intagne hotar personalen att han ska klippa av deras fingrar om de rör honom igen.

Händelsen polisanmäls.

Sammanfattning 2020: Totalt fram till den 12 december i år har 10 våldsincidenter och 20 hotincidenter anmälts av personalen på Saltviksanstalten.