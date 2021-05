Katarina Vikström: Efter covid bär hennes ord mig uppför backen

Så virvlar det in i mig, viruset. Lika svårt att värja sig mot som isvindarna som drar in över landet från havsbandet. Omöjliga att avvisa och avväpna. Jag ligger under en filt och försöker lokalisera inkräktarens vapenskrammel, samtidigt som jag funderar på hur jag ska kunna mobilisera mitt motstånd. Har jag ens något försvar? Min försiktiga hållning räckte inte, så vad mer finns kvar? Även om det just nu ter sig som en storm i ett vattenglas - vad kan hända i nästa fas?

Det liknar ett lotteri och jag är lyckosam. Dagarna går och en vecka senare börjar det rycka i benen igen. Jag harvar uppför Parkgatan och den här morgonen riktar jag uppmärksamheten mot den tidigare statsjuristen och justitiekanslern Anna Skarhed. Hon har tagit plats framför radioporträttens mästare och jag tappar tid och rum när hon börjar prata om det allmänna. Om den förmånliga uppgiften hon tycker det har varit att vara en "civil servant", anställd av staten.

Hon pratar på ett sätt som får det att stocka sig i halsen. Inte för att luften håller på ta slut, utan för att jag är så blödig nu när jag inser vilken tur jag har haft

Lagens väktare pratar på ett sätt som får det att stocka sig i halsen. Inte för att luften håller på ta slut, utan för att jag är så blödig nu när jag inser vilken tur jag har haft. Och vad vore vi utan det allmänna gardets obändiga kraft. Anna Skarhed berättar om hur hon blev vägledd som liten flicka. Om varför hon har tackat nej till tjänstebil och varför hon alltid har betalat sina jobbresor ur egen ficka.

Hon talar om det okränkbara, om det otänkbara i att hon skulle ha skott sig på offentliga medel och om sin respekt för att det är allas våra pengar som har varit hennes inkomst. Det är som ett reningsbad att höra henne i en tid när världen försöker läka ett öppet sår. När människor dag efter dag bokstavligen kippar efter luft och klamrar sig fast vid varje andetag.

Vi hör talas om pensionerad vårdpersonal som rycker in på avdelningar och vaccinationsstationer och nog undrar man vad vi vore utan det de gör. Utan alla gemensamma ansträngningar i en tid som känns oviss och skör. Så till dessa pantertanter och silverrävar, till alla ambulanssjukvårdare, intensivvårdsläkare och ivasköterskor, alla äldrevårdsanställda, all städ- och kökspersonal, till barnens beskyddare och alla räddningsmanskap. Ni är vårt samhälles fundament och vårt bästa kap.

Anna Skarhed tycker att något av det svåraste i hennes jobb har varit att dela ut rättvisa löner. Jag har inte heller något trollspö men till alla virusbekämpare där ute önskar jag att vi kunde åstadkomma mer. Och en sak är säker - den här vördnadsfulla, mockasinmjuka rundan tillägnas er.