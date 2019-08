Katarina Vikström: Ett nytt historiskt blad – i Visselblåsarnas stad

Det finns barn som börjar oroa sig för skolstarten redan nu. Inte för att de gruvar sig för svenskan eller matematiken, utan för att de inte anses passa in i gruppdynamiken. Jag har haft den sortens småfolk i min närhet, både jobbmässigt och privat, och det gör ont vill jag lova. Mest plågar det förstås barnen, men det är även smärtsamt för dem som står dem nära.

Något som också svider är att mobbare sällan låtsas om att det som hände verkligen hände. Men jag vet att de vet. De känner till sin kyla, sitt baktaleri, sina utfrysningsförsök och vad deras bitchblickar kan resultera i. Och det minsta man kan begära är väl att förövarna ska göra något åt det. Eller be om ursäkt.

Övergrepp av det här slaget sker för övrigt även på en del arbetsplatser och i andra organisationer, och bara för att måltavlan har nått vuxen ålder är det inte säkert att den som utsätts är mer hårdhudad. Det är bra tunt det där skyddande höljet. När vi blir ansatta blir vi inte sällan strandsatta. Eller besatta. Får vi för mycket stryk på det psykologiska planet brännmärks vi och det finns risk för att vi kan retirera, eller att vi börjar maktdemonstrera.

Nog är det väl märkligt att vi inte kan lära oss av historien. Forna tiders häxbränning tar sig hela tiden nya uttryck. I dag bränns inte människor på bål, men det finns de som får känna på hur ondskans eldslågor slickar dem, kroppsligen och själsligen. Sedan förväntas den brännskadade gå vidare i livet, men skadorna finns förstås kvar. I form av ärr eller sår ur vilka det rinner en ständig sträng av infekterat var.

Förresten undrar jag om vi inte håller på att göra whistleblower-begreppet till vårt eget i den här stan

Förr slogs det larm när det skedde oegentligheter. Människor vände sig till rektorn, chefen, polisen eller politiken. Numera kallas de där larmen för visselblåsningar. Förresten undrar jag om vi inte håller på att göra whistleblower-begreppet till vårt eget i den här stan. Staden mellan bergen, den stolta trä- och industristaden som reste sig ur askan håller på att bli Visselblåsarnas stad, där en av utvägarna är konsultdrivna reningsbad.

Ja ja. Same same, but different, men bra ändå om vi lyckas skilja på det som ligger på ytan, och det som går på djupet. Om vi förmår bena ut vad individer själva kan åtgärda, och vad som kan resultera i något nedbrunnet, eller bottenfruset.

Jag läste en intressant artikel nyligen. Det var författaren Vigdis Hjort som efter sin rosade skandalbok Arv och miljö har fått kritik för att skildringen ligger farligt nära verkligheten och att hon därmed möjligen hänger ut en del verkliga personer i sin berättelse. Författaren kontrar med att vi alla ”borde uppföra oss på ett sätt som tål att bli omskrivet i en roman”. Hon har en poäng. För om vi lyckas med det är vi lösningen nära. Då kommer det varken finnas några utsatta, ansatta, utfrusna eller brännskadade vuxna - eller barn.