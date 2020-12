Katarina Vikström: Ge oss en jul med lugn, ro, hopp och tro

Jag klädde julgranen härom kvällen. Får man ens säga det? Kan man ens prata om att medan regnskogar skövlas, isar smälter och havsnivån stiger, kliver någon ut i decemberregnet och köper en julgran. Och i det här fallet är någon jag.

När jag sedan kommer in på gården med trädet i släptåg har det brutit ut ett krig nedanför en av lönnarna. Två galna skator håller på att hugga ihjäl den tredje. Jag släpper darrande det barrande nyförvärvet och rusar upp på gräsmattan och hytter och hojtar utan att den högljudda trion tar någon som helst notis om mig. Så småningom flaxar i alla fall flocken iväg, och under eftermiddagen läser jag att det nog rörde sig om en parningsakt. En företeelse som är vanligast under vårvintern.

Jag slår till på ett avhugget träd och sedan sliter jag med mitt samvete

Det var under morgonnyheterna det slogs fast att snösäsongen blir kortare, att Kebnekaise inte längre är Sveriges högsta berg och att de fästingburna sjukdomarna kravlar sig allt längre norrut. 2020 är det hittills varmaste året i vårt lands historia och förändringen fortsätter.

Men jag slår till på ett avhugget träd och sedan sliter jag med mitt samvete. Jag vacklar hit och dit och det känns som om mitt tidigare så självklara självförtroende långsamt mals ner bit för bit.

De ger oss ingen ro, vår tids profeter. Nu är det professorn och miljövetaren Johan Rockström som uppmanar till aktion. "Coronakrisen hanteras sedan i våras av hela världen. Nu måste vi ena oss och ta fighten även mot klimatkrisen", säger han efter att de nya orosmolnen svepte in över oss.

Ja, vi borde kanske ta chansen nu och gå från virusbekämpning till klimatanpassning när vi ändå är igång. Den evinnerliga handtvätten kan vara starten på en större rensning och rengöring, eftersom skyddsåtgärder även behöver riktas mot djuren, naturen och hela planetens lungor och blodomlopp.

Fast samtidigt som vi hörsammar ännu en varning måste vi väl kunna spegla oss i en silverglittrande julgranspumpla och förundras över hur årets kanske största och viktigaste tradition har länkat ihop generation efter generation.

Det om något är väl en kärleksförklaring, gentemot jordklotet och alla dess stora och små. Och mot den ljusnande framtid som vi alla har rätt att tro, vänta och hoppas på.