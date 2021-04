Katarina Vikström: Hälsning till april – blås in liv i en ny tid

Backen uppför Parkgatan är den första största utmaningen. Ibland undrar jag vad som rör sig i hundägarnas huvuden när de står där intill gångvägen mitt i uppförslutet. När de sneglar åt mitt håll medan de inväntar den trebenta som tar promenadens tjugosjunde kisspaus. Arma kvinna, hon skulle också behöva en time out, för stummare, krummare ben får man leta efter. Troligen är det så de tänker.

Efter något som känns som det sista stönet når jag i alla fall krönet och därefter rinner det på. Hjärtslagen blir lugnare. Andningen hittar sin rytm. Jag ser plötsligt hur molnen skingras och att solen dyker ner i vattenpölarna. På garageinfarterna tvättas bilar som sedan kromar sig i glansen. Det krattas, planteras och packas inför årets sista fjälläventyr. Små knattar tar sina första tramptag utan stödhjul.

Jag har Lasse Tennander i hörlurarna. Jag väljer ju alltid någon av de gamla husgudarna när det blåser upp till storm både inuti och utanpå och det gör det nu, efter familjeäldstens bortgång, efter beskedet om att en väns barn är svårt sjukt och att en annan bekant just har mist sin unge. Hur kan det få hända efter allt vi försöker uppnå? Efter all forskning och alla framsteg. Med tanke på alla samtal och helveteskval där vi har försökt vända det som inte blev bra och göra rätt. Trots alla trevanden och all strävan. Kan inte livet bara få flyta på, vara enkelt och utan bävan?

Nu är det förstås inte jag som har drabbats hårdast den senaste tiden, men jag blir provocerad av att livet är så motigt för så många. Och det är svårt att trösta och ingjuta mod och råg i ryggen hos dem som har drabbats av sorger som är evighetslånga.

Jag lunkar vidare och lutar mig mot Boyes bevingade ord om att det är vägen som är mödan värd, och så gör jag en snabb överslagsräkning. Jag får det till att jag har avverkat sjuttio mil längs den här rundan sedan förra våren. Det är förstås ingenting jämfört med min fantastiska faster, vars promenader innanför våningens väggar skulle ha tagit henne från Stockholm till tyska Göttingen om hon hade kunnat lämna sin bostad. Jo, det är sant. Hon har räknat stegen. Vägen må vara värd att vandra men den kan tyckas vara lång och trång ibland.

I höjd med brons södra påfart vänder jag hemåt igen. Aprilvädret rispar mina kinder och rufsar om mitt hår. Om ändå våren kunde rycka med sig viruset också. Samtidigt raspar Tennander fram sin önskan och jag hoppas att eran han sjunger om snart tar vid:

Blås vind blås

Blås in storm och blås in liv

Över stad, över land, över hav

Blås in musik, blås in en ny tid.