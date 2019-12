Katarina Vikström: Vem vill åldras i en värld fylld av influencers?

Gud som haver barnen kär, ge oss en offentlig sektor som bär. När jag släcker julstjärnan i sovrumsfönstret far de där orden genom mitt huvud. Möjligen beror det på att min huspoet Bodil Malmsten skrev något liknande en gång, utifrån trosbekännelsen, men utan att hon blandade in gudsbegreppet. Kanske beror det också på fotografiet som fladdrade förbi på min Facebooksida i morse. Ett sådant där minne som kan delas, och som ibland får det att suga till i maggropen eftersom tiden går så fort. Eller långsamt.

Åtta år har passerat sedan bilden togs. Åtta år sedan pappa och jag tog den sista skogspromenaden genom den gungande granskogen bortom byn. Åtta år sedan mamma stod bakom gardinen och fotade oss när vi kom gående i snöyran. Bara något år senare var gården såld, pappa hade flyttat till ett demensboende och vi hade börjat montera ner mitt barndomshem.

Vi inser vilka stödfunktioner som behövs, för de yngsta, de äldsta och de som har sopats in i tillvarons smutsigaste gränder

Sådan är den här fasen i livet. Vi tvingas ta oss an utmaningarna en i sänder. Vi inser också vilka stödfunktioner som behövs, för de äldsta, de yngsta och de som har sopats in i tillvarons smutsigaste gränder.

Ibland kan jag bli så trött på all ytlighet och dumhet. Alla falska förespeglingar när saker och ting utges för att vara något de inte är. Med risk för att jag ter mig gammal, trött och kantstött undrar jag om vi inte har tappat bort något längs vägen, i jakten på nya landvinningar inom elektronikens och informatikens områden. All bekräftelsehunger, all fåfänga, att vi vill bli sedda som individer snarare än som kollektiv. Nog vet jag vikten av förströelse, men visst kan man undra om en del publika kändissystrar, hollywoodfruar och verklighetsfrånvända dokusåpadeltagare inte skulle göra mer nytta som undersköterskor än som influencers. Som exempel alltså.

Jag tänker också på boken om katten Oscar, skriven av geriatrikern David Dosa. Läkaren som beskriver människan som en målning, där det lilla barnet är en tom målarduk vars porträtt väntar på att bli tecknat, och där hans gamla patienter beskrivs som överdådiga historiebärande konstverk. Fyrbente Oscar har förstås också en central roll i den självupplevda historien. Den svart-vita katten är egentligen ingen social varelse, utom när någon av de åldrade patienterna håller på att somna in för gott. Det är som om han vet när tiden är inne och då, bara då, kryper han kurrande ihop intill den magnifika målningen vars skapare just håller på att lägga ner penseln.

Visst är det en vacker bild han skissar fram doktor Dosa? En vardagsbetraktelse som handlar om vördnad och visdom. Om vad vi fyller våra målardukar med och sådant som vi kanske missar i jakten på en rikedom som bara känns ytlig, konstlad och tanketom.