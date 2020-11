Kenneth Fahlberg: Elitklubbarna måste också ta eget ansvar

Knappt hann pucken släppas förrän rösterna började eka: Stäng SHL för nedflyttning. Den senaste tiden har också röster börjat höjas gällande detsamma för Allsvenskan i fotboll.

Men framför allt är det ishockeyn som tonläget varit högst kring och motiveringen till att ligan behöver stängas handlar till stora delar om den köprusch flera av klubbarna hade i somras, och jag måste säga att jag fattar ingenting.

Vi har alltså att göra med hockeyklubbar, som kompenserats med skattepengar för förlorade slutspelsintäkter i våras, som nyttjat möjligheten till korttidsarbete finansierat ur samma kassa – och som samtidigt trots det gett sig in i värvningskaruseller med hiskeliga lönecheckar till hockeyspelare.

Nu finns en oro för att klubbar i bottenskiktet av tabellen framöver drar på sig ytterligare kostnader genom att de i desperation för att undvika kval rustar än mer.

Så därför behöver ligan stängas för nedflyttning, och jag undrar om det är små barn vi har att göra med? Som måste ha tydliga begränsningsramar för att skydda sig mot sig själva då de inte förstår sitt eget bästa.

Visst, jag fattar att det är exceptionella tider men det är det för väldigt många branscher.

Det är liksom inte bara elitidrotten som lider svårt. Det är många företag som strukit under eller kämpar med näbbar och klor för sin överlevnad i coronapandemins spår.

Men när det kommer till punkten ekonomi är det påfallande ofta just elitidrottsklubbar det är extra synd om.

Övriga företag i landet? Not so much.

Föreställ er exempelvis att restauranger under rådande pandemi skulle anställa stjärnkockar på löpande band. Och som motåtgärd skulle de sen skyddas från konkurs för annars skulle de bara riskera anställa ännu fler stjärnkockar.

Det skulle såklart aldrig hända.

När förutsättningarna förändras måste budgetarna också förändras.

Coronasituationen fanns med i ekvationen redan i somras och det duger inte att först dra på sig en massa kostnader (vi pratar inga små knegarlöner) och sen använda det som argument för att ligan behöver stängas.

Inte heller köper jag argumentet om att man hoppades på betydligt större publiknivåer än vad som nu är fallet.

Jag tänker inte leka statsepidemiolog eller vara en som sitter här med facit i hand och mästrar, men nog har det stått tämligen klart från sakkunniga att det förväntades en uppgång igen under hösten.

Även i somras.

"Ingen kunde veta", duger inte. Det var just naiva förhoppningar.

Däremot kan jag till viss del köpa de sportsliga argumenten, att coronautbrott kan slå olika där vissa drabbas hårt och vissa knappt alls. Samtidigt har skador och sjukdomar även det alltid ingått i spelet.

Det är svåra tider, men vi sitter alla i samma båt. Även den i den i samhället lilla skaran elitidrottsklubbar.